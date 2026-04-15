למרות דיווחי הפסקת האש: נתניהו מבטיח להכריע את בינת ג'בל

בניגוד לדיווחים הבינלאומיים על הפסקת אש קרבה כבר משעות הלילה, ראש הממשלה מפרסם הצהרה לוחמנית, בה הבטיח להכריע את מעוז חיזבאללה בבינת ג'בל ואיים בחידוש הלחימה עם איראן

כאשר שורה של דיווחים בינלאומיים על הפסקת אש צפויה כבר מהלילה הקרוב עם לבנון, ראש הממשלה נתניהו מפרסם הצהרה בה מציג נתניהו תמונה הפוכה. ראש הממשלה התחייב להכריע את מעוז חיזבאללה המרכזי בדרום לבנון בבינת ג'בל, ועמד על המוכנות הישראלית לחידוש הלחימה באיראן במידה והמשא ומתן יתקע.

ראש הממשלה פרסם לפני זמן קצר הצהרה הטורפת את הקלפים החזית הבינלאומית, לאחר שגורמים בינלאומיים דיווחו על שורה של אינדיקציות להפסקת אש בלבנון כבר בשעות הקרובות, ראש הממשלה התחייב להכריע את מעוזי חיזבאללה בדרום לבנון.

ראשית, שיבח ראש הממשלה את תושבי הצפון: "אני מחזק את תושבי הצפון שממשיכים לעמוד איתן". ואז פנה להצהרתו הלוחמנית.

"כוחותינו ממשיכים להכות בחיזבאללה. הלחימה מתמקדת בבינת ג׳בייל. בינת ג'בייל זו הייתה בירת חיזבאללה בדרום לבנון. זה המקום שחסן נסראללה אמר לפני 26 שנים: ׳הישראלים הם קורי עכביש׳. אנחנו עומדים להכריע את בינת ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה" הבטיח נתניהו.

ואף הסביר כי הנחה את צה"ל רק אמש לחזק את הנוכחות הציר הביטחון בלבנון, כולל מתיחתו צפונה עד לגבול סוריה: "במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון, וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון, כדי שנוכל לעזור עוד יותר טוב לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה".

ראש הממשלה לא התייחס לדיווחים הבינלאומיים על הפסקת אש קרבה, אך חשף אור על המשא ומתן עם לבנון: "במקביל אנחנו מנהלים מו"מ עם לבנון. המו"מ הזה לא התקיים 40 שנה ומעלה. זה מתקיים עכשיו כי אנחנו מאוד חזקים, והמדינות באות אלינו, לא רק לבנון. במו"מ עם לבנון יש שני יעדים מרכזיים: אחד פירוק חיזבאללה, והשני שלום בר קיימא. שלום מתוך עוצמה".

ועל המשך התיאום הישראלי-אמריקאי בכל הקשור לדיפלומטיה המתרחשת מאחורי הקלעים: "ידידינו האמריקאים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים שלהם עם איראן. המטרות שלנו ושל ארצות הברית זהות: אנחנו רוצים לראות את החומר המועשר מוצא מאיראן, אנחנו רוצים לראות ביטול של יכולת העשרה בתוך איראן, וכמובן אנחנו רוצים לראות את פתיחת המצרים".

לבסוף הודיע נתניהו "מוקדם מדי לומר איך הדבר הזה יסתיים, או איך הוא אפילו יתקדם. ולקראת האפשרות שהלחימה תחודש, אנחנו ערוכים לכל תרחיש".



