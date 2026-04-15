תחקיר צה"ל: מג"ד 52 נפגע מירי חיזבאללה

יממה לאחר פציעתו של מפקד גדוד 52 סא"ל א' עולה כי ככל הנראה הוא נפצע מטיל של חיזבאללה. הוא שהה מחוץ לטנק ורסיסים פגעו בפלג גופו העליון

למרות דיווחים קודמים, פציעת מג"ד 52 נעשתה ככל הנראה בשל ירי של חיזבאללה, כך עולה מתחקיר ראשוני של נסיבות הפציעה.

אתמול הותר לפרסום כי קצין צה"ל נפצע באורח קשה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. לאחר מכן פורסם כי מדובר במפקד גדוד 52 של חטיבה 401 בחיל השריון, סא״ל א׳.

יממה אחרי, עולה כי תחקיר צה"ל מלמד שתוך כדי התקלות עם חוליית מחבלים במרחב העיירה בינת ג'בל נורה טיל לעבר הכוח שפעל במרחב.

הגעת מסוק הפינוי לבית החולים רמב"ם (דוברות רמב"ם)

טיל שירו מחבלים, פגע במפקד הגדוד שהיה מחוץ לטנק ופיקד על הלחימה. הנתזים והרסיסים מהטיל פגעו בחלקו העליון ופצעו אותו באורח קשה.

הבוקר, הודיע צה"ל כי בעקבות הפציעה הוזעק לפקד על הגדוד סא״ל דניאל אלה, אשר כיהן בתפקיד בעבר כמפקד גדוד 52, והוא ימלא את מקומו באופן זמני.