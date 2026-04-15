השופט מטיל פצצה: זה מה שהתגלה בפרשת שושנה סטרוק ז"ל

בית משפט השלום בראשון לציון התיר היום (רביעי) לפרסם פרטים חדשים מתוך החלטת השופט מנחם מזרחי בעניין חקירת נסיבות מותה והחשדות סביב המנוחה שושנה סטרוק ז"ל. מהחלטת בית המשפט עולה כי המשטרה חקרה תלונה על תקיפה מינית שעברה המנוחה, אך החשד הסביר בפרשה נותר נמוך מאוד.

"במהלך שנת 2025 חקרה משטרת ישראל תלונה שבמסגרתה נטען שהמנוחה שושנה סטרוק ז"ל עברה תקיפה מינית", נכתב בפסקה שהותרה לפרסום. על פי החלטת בית המשפט, המשטרה בדקה את התלונה לעומק, ועל בסיס הממצאים שהצטברו עד כה, הוחלט כי אין הצדקה לחקור את הוריה של המנוחה.

"חקירה היולית ביותר"

בהחלטתו, חזר השופט מזרחי על קביעתו מחודש אפריל האחרון, לפיה חומרי החקירה שנאספו בתיק אינם מבססים חשד משמעותי. השופט ציין כי "עיון בתיק החקירה מלמד כי מדובר בחקירה היולית ביותר, שביחס אליה החשד הסביר, בשלב זה, דל ביותר אם לא למטה מכך".

הדברים פורסמו לאחר שהוגשה בקשה לבטל את צו איסור הפרסום בפרשה, ולאחר שהשופט עיין בדוח סודי מעודכן של המשטרה. השופט הדגיש כי לאחר העיון בדוח החדש, מסקנתו בדבר היעדר החשד הסביר רק התחזקה.

צו איסור הפרסום נותר על כנו

למרות התרת הפרסום של הפסקה הספציפית המנקה את ההורים מחשד ומתארת את דלות הראיות, בית המשפט בחר להשאיר את יתר פרטי החקירה תחת צו איסור פרסום, מנימוקים שונים שנבחנו במהלך הדיון.

החלטת בית המשפט היום שופכת אור על המבוי הסתום שבו נמצאת החקירה ומבהירה כי בשלב זה, הטענות הקשות שהועלו סביב נסיבות פגיעתה של המנוחה אינן נתמכות בראיות ממשיות בתיק המשטרה.