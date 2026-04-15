יום הזיכרון תשפ"ו: כך שובצו השרים והח"כים לבתי העלמין

רשימת השיבוצים המלאה של השרים וחברי הכנסת לטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נחשפת. היכן ייצגו את הממשלה השרים איתמר בן גביר ואופיר סופר, לאן יגיעו נציגי המפלגות החרדיות, ומי ישתתף בטקס לצידו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד

משרד הביטחון פרסם היום (רביעי) היום את רשימת השיבוצים המלאה של השרים וחברי הכנסת לטקסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל שיתקיימו ביום שלישי, ד' באייר התשפ"ו (21.4.2026). במוקד העניין הציבורי השנה עומדים שיבוציהם של השר לביטחון לאומי ושר העלייה והקליטה, לצד נוכחות בולטת של נציגי המפלגות החרדיות בבתי העלמין הצבאיים ברחבי הארץ, סוגיה שתמיד מושכת תשומת לב מיוחדת.

על פי הרשימה הרשמית מטעם מזכירות הממשלה, ראש הממשלה ושר הביטחון ישתתפו בטקס הממלכתי המרכזי בהר הרצל. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יעשה את דרכו דרומה וייצג את הממשלה בטקס שייערך בבית העלמין בדימונה. שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, שובץ לייצג את הממשלה בבית העלמין הצבאי בקריית שאול שבתל אביב. שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ישתתף בטקס בכפר עציון.

סוגיית השתתפותם של פוליטיקאים חרדים בטקסי יום הזיכרון מקבלת ביטוי רחב ברשימת נציגי הכנסת והממשלה. מיהדות התורה, ח"כ מאיר פורוש ייצג את הכנסת בטקס באילת. מפלגת ש"ס רושמת נוכחות במספר מוקדים: ח"כ יואב בן צור ישתתף בטקס בהר הזיתים (חלקה העליונה), שם ינאם גם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. ח"כ יוסף טייב שובץ לבית העלמין בבאר שבע , יונתן משריקי לצפת , יעקב מרגי לקריית אתא , ומשה אבוטבול ברחובות.

מתוך רשימות מזכירות הממשלה והכנסת עולים שיבוצים בולטים נוספים, ביניהם השר בני גנץ ששובץ בחלקת שדרות , השרה מירי רגב שתגיע לחולון , השר ניר ברקת באנדרטת הבדואים בצומת המוביל והשר יריב לוין שישתתף בטקס בקריית גת. הטקסים בבתי העלמין הצבאיים יחלו סביב השעה 11:00 בבוקר עם הישמע צפירת הזיכר