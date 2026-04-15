כבר? המצטרף החדש לבנט בעימות עם הח"כ: "תהיה גבר ובוא"

המועמד שהצטרף למפלגתו של נפתלי בנט רק הבוקר, כבר מצא את עצמו בעימות סוער עם הח"כ הבכיר

חבר הכנסת בועז ביסמוט (הליכוד) תקף היום (ד') בחריפות את יונתן שלו, לוחם המילואים ומייסד תנועת "כתף אל כתף", בעקבות ההודעה על הצטרפותו לרשימת "בנט 2026".

"נוכל חוק הגיוס חבר לנוכל בנט", כתב ביסמוט בפוסט זועם. "מי שהתחזה למוביל מאבק עממי נגד חוק הגיוס, נחשף הבוקר כעוד שחקן פוליטי שניצל את הצבא ואת המלחמה לצורך קידומו האישי. מי שכינה את חוק הגיוס 'ישראבלוף', התגלה כישראבלוף האמיתי". ביסמוט חתם את דבריו בכינוי הבוטה: "מפלגת ישראבלוף 2026".

מהוועדה בכנסת אל הרשימה של בנט

יונתן שלו הפך לדמות מוכרת בציבור בשנה האחרונה, בעיקר בשל מאבקו העיקש לשוויון בנטל. בראשית שנת 2025 עלה לכותרות לאחר שזעק בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת נגד חוק הגיוס וסולק מהאולם על ידי המאבטחים. כעת, כשהוא מצטרף לנבחרת של נפתלי בנט הכוללת גם את קרן טרנר ולירן אבישר בן חורין, הוא הופך ליעד מרכזי של הקואליציה.

שלו לא נותר חייב למתקפה של חבר הכנסת מהליכוד והשיב לו באתגר ישיר: "ביסמוט, תהיה גבר ובוא לעימות פומבי. אני מייצג מאות אלפי צעירים משרתים. אתה מייצג מאות אלפי משתמטים".

בסיום תגובתו, קבע שלו מועד ומיקום לעימות המצופה: "עם ישראל ישפוט. מחר 19:00, ירושלים?".