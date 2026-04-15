טראמפ מודיע: "סין הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן"

חודש לפני ביקורו הצפוי בבייג'ינג, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי סין הסכימה שלא לשלוח עוד נשק לאיראן: "הם שמחים מאד מכך שאני פותח לצמיתות את מיצרי הורמוז"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע היום (רביעי) כי סין הסכימה שלא לשלוח עוד כלי נשק לאיראן. דבריו של טראמפ מגיעים לקראת ביקורו הצפוי בבייג'ינג בחודש הבא, במסגרתו ייפגש עם הנשיא שי ג'ינפינג.

"סין שמחים מאד מכך שאני פותח לצמיתות את מיצרי הורמוז" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "אני עושה את זה גם בשבילם, וגם בשביל שאר העולם. המצב הזה לא יקרה עוד".

לטענת טראמפ, סין "הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן. הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול וחזק כשאגיע לשם בעוד כמה שבועות".

בסיכום הנשיא האמריקני פנה לסין ואמר כי "אנחנו עובדים יחד בחכמה, וזה טוב מאד! זה לא עדיף על להילחם? אבל תזכרו, אנחנו גם מאוד טובים בלחימה. אם נצטרך - אנחנו הרבה יותר טובים מכל אחד אחר!".