כוכבת "הארי פוטר" בעדנו? 10 דברים שלא ידעתם על אמה ווטסון

היא פרצה כילדת הפלא של "הארי פוטר", אך הפכה לאחת הדמויות המשפיעות (והשנויות במחלוקת) בעולם. בין תארים אקדמיים, מאבקים פמיניסטיים ועמדות פוליטיות נחרצות לגבי ישראל – אלו 10 העובדות שאתם חייבים להכיר על אמה ווטסון

מזל טוב לאמה ווטסון! השחקנית, הפעילה החברתית והאייקון התרבותי חוגגת היום (רביעי) את יום הולדתה ה-36. מאז שפרצה לחיינו כהרמיוני גריינג'ר הצעירה, ווטסון הוכיחה שהיא הרבה יותר מכוכבת קולנוע – היא קול רב עוצמה למען שוויון מגדרי וקיימות.

1. נולדה בפריז: למרות הזיהוי המוחלט שלה עם בריטניה, אמה נולדה בצרפת וחיה שם עד גיל חמש. היא עדיין שומרת על חיבור לתרבות הצרפתית ודוברת את השפה ברמה בסיסית.

2. שמונה שלבים לתפקיד חייה: הרמיוני גריינג'ר ב"הארי פוטר" היה התפקיד המקצועי הראשון שלה. היא נאלצה לעבור שמונה אודישנים מפרכים לפני שקיבלה את הבשורה ששינתה את חייה בגיל תשע.

3. תואר בספרות אנגלית: בזמן שחבריה לקאסט התמקדו בקריירת משחק, ווטסון התעקשה על השכלה אקדמית. היא סיימה תואר ראשון באוניברסיטת בראון היוקרתית (Ivy League) בשנת 2014.

4. עמדותיה על ישראל והסכסוך: ווטסון נחשבת לאחת המבקרות הבולטות של מדיניות ישראל בהוליווד. בראיונות ב-2025 היא הצהירה כי היא "דואגת לשני הצדדים", אך עוררה סערה כשהשתמשה במונח "רצח עם" (Genocide) בהקשר של המלחמה בעזה, לצד הבעת צער על קורבנות הטרור בישראל.

5. סולידריות כערך עליון: בשנת 2022 העלתה פוסט תמיכה בפלסטינים תחת הכותרת "סולידריות היא פועל". בתגובה להאשמות באנטישמיות מצד פוליטיקאים ישראלים (כמו דני דנון), היא טענה כי מדובר בניסיון להשתיק שיח לגיטימי על זכויות אדם.

6. שגרירת האו"ם לנשים: בשנת 2014 מונתה לשגרירה של רצון טוב מטעם האו"ם. הנאום שלה להשקת קמפיין HeForShe, הקורא לגברים להצטרף למאבק הפמיניסטי, נחשב לאחד הנאומים המשפיעים ביותר בעשור האחרון.

7. מדריכת יוגה ומדיטציה: כדי להתמודד עם הלחץ התקשורתי והתהילה המוקדמת, אמה הפכה למדריכת יוגה ומדיטציה מוסמכת. היא מעידה שהתרגול הרוחני הוא מה ששומר על בריאותה הנפשית.

8. חלוצת אופנה אתית: אמה מסרבת ללבוש בגדים של מותגים שאינם שומרים על איכות הסביבה או על זכויות עובדים. היא מקפידה להופיע על השטיח האדום בשמלות העשויות מחומרים ממוחזרים.

9. מנהלת עשרה יומנים במקביל: יש לה שיטה ייחודית לארגון המחשבות: היא מנהלת עשרה יומנים שונים – אחד לחלומות, אחד למשחק, אחד ליוגה, ואפילו יומן ייעודי לאנשים שהיא פוגשת.