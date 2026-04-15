עמדת נתניהו: לחזור להסכם בין בן גביר ליועמ"שית

פרקליטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, טוען כי הם תומכים בחזרה למשא ומתן בין היועמ"שית לשר בן גביר לזמן קצוב

במהלך הדיון בבג"ץ בעניין פיטורי השר בן גביר, השופטים ובעיקר סולברג, דחפו את פרקליטי נתניהו ובן גביר, בניסיון להגיע לחזור למסמך ההסכמות בין בן גביר ליועמ"שית.

עו"ד ראביליו מסר: "על דעת מרשי, נסכים לחזור לזמן קצוב לסיכום הנוהל על בסיס מתווה העקרונות אצל ראש הממשלה ומזכיר הממשלה, אם לא נצליח נבקש מבית המשפט לסייע לנו להגיע להסכמות, מול ההרכב או חלקו".

המסמך למעשה כולל הסכם עקרונות לגבי פעילות השר. הפרקליטים מציעים שאם תהיה בעיה, יחזרו לשופטים כדי לסייע בפתרון המחלוקות אבל שבית המשפט לא יפסוק אלא רק יציע פשרות.