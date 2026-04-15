דיווח: ארה"ב ואיראן בדרך לסיכום על הארכת הפסקת האש

שבוע אחרי עצירת התקיפות: סוכנות הידיעות AP דיווחה היום (רביעי) כי הושג "סיכום עקרוני" על הארכת הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן - זאת במטרה לתת הזדמנות נוספת לדיפלומטיה וזמן לקיום שיחות נוספות במשא ומתן.

לפי הדיווח, גם בארה"ב וגם באיראן נתנו את הסכמתן העקרונית להאריך את הפסקת האש בשבועיים נוספים. גורמים אזוריים ציינו כי המתווכות מנסות כעת להוביל לפשרה ב-3 נקודות שנותרו במחלוקת: תכנית הגרעין של איראן, פתיחת מיצרי הורמוז והפיצויים על המלחמה.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הבוקר בראיון לרשת "פוקס ניוז" כי המלחמה עם איראן "קרובה לסיום, נראה מה יקרה". "לדעתי הם מאוד רוצים לעשות הסכם" טען טראמפ. "אם הייתי צריך להמר, ייקח לאיראן 20 שנה להשתקם ולבנות מחדש את המדינה הזו. ואנחנו עדיין לא סיימנו. אני חושב שאתם הולכים לצפות ביומיים מדהימים, אני באמת חושב כך". בהמשך טראמפ התראיין גם לרשת ABC, שם הצהיר כי הוא לא חושב כרגע על הארכת הפסקת האש מעבר לשבוע שנותר - מכיוון שלדעתו אין צורך בכך. "אם אני לא הייתי הנשיא - העולם היה נקרע לגזרים" הסביר. כשנשאל האם המלחמה תסתיים בהסכם, טראמפ ענה כי "זה יכול להסתיים כך או כך, אבל אני חושב שהסכם עדיף - כי אז הם יכולים להשתקם ולהיבנות מחדש. יש להם באמת משטר שונה עכשיו. בכל מקרה, סילקנו את הרדיקלים. הם נעלמו, הם כבר לא איתנו".



