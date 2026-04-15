לפני שהתפרסם: הצצה לסדרה החדשה על חייו של ליאור סושרד

איך הפך ליאור סושרד מנער ביישן ומעופף לאומן החושים הגדול בעולם? סדרה חדשה של "כאן חינוכית" חוזרת לשנות ה-90 ומציגה את סיפורו (הפיקטיבי) של הנער שגילה שדווקא המגבלות שלו הן הכוח הכי גדול שלו.

בדרמה הקומית החדשה "סושרד הצעיר", אנחנו פוגשים את ליאור סושרד כנער בשנות ה-90 – חולמני, מעט חריג, וכזה שעדיין מנסה להבין איפה הוא משתלב בנוף.

התפנית המפתיעה בעלילה מתרחשת כשליאור נשלח למחויבות אישית בבית האבות "סוף הדרך". למרות השם המדכא, המקום מתגלה כזירה תוססת ומלאת חיים. שם, בין מסדרונות המוסד, הוא פוגש את רפי (בגילומו של אלי גורנשטיין) – דייר מסתורי עם עבר מפתיע שהופך למנטור שלו ומלמד אותו להפוך את ה"מוזרות" שלו ליכולת פנומנלית.

הסדרה מצליחה לשלב בין דור העתיד של השחקנים לבין האגדות של המסך הישראלי. לצד עמרי ועדיה רייך שמגלם את סושרד הצעיר, תוכלו למצוא רשימת שחקנים מרשימה הכוללת את: גילת אנקורי, יגאל נאור ונתן נתנזון כדיירי בית האבות המיתולוגיים. רותם אבוהב וצדי צרפתי בתפקידים מרכזיים. וגם דנה אינטרנשיונל, לוסי איוב, עד רינה מצליח וליהיא גרינר.

הסדרה מציעה מבט מרגש ומשעשע על התבגרות, על חיבורים בלתי צפויים ועל הכוח שבקשרים אנושיים שחוצים גיל, זמן וניסיון חיים. היא תעלה לשידור בפרק הבכורה ב-26 באפריל בכאן חינוכית בשעה 15:30.



