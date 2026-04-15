צה"ל באזהרה לתושבי לבנון: "כל תנועה דרומה תסכן את חייכם"

כ"ח ניסן התשפ"ו
צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (רביעי) הוראת פינוי לתושבי דרום לבנון, בה הזכיר להם להישאר צפונית לנהר אלזהראני עקב המשך התקיפות של צה"ל באזור

"זו אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון הנמצאים דרומית לנהר אלזהארני. פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה״ל לפעול כנגדו במרחב, אך צה״ל אינו מעוניין לפגוע בכם" אמר אדרעי. "התקיפות נמשכות, צה״ל פועל בעוצמה רבה במרחב". 

"אנו שבים וקוראים לכם לפנות את בתיכם מיד ולנוע מיידית אל מצפון לנהר אלזהארני" הוסיף. "כל מי שיימצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקניו או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו". 

בסיכום אדרעי הזהיר: "למען שלומכם,  אנו קוראים לכם לנוע במיידי אל מצפון לנהר אלזהארני. שימו לב - כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם ואת חיי משפחותיכם".

דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי דרום לבנון

