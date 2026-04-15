לוחמי מילואים איתרו משגר נ"ט שכוון לעבר הצפון

הלחימה בדרום לבנון נמשכת. כוחות חטיבת המילואים 8 ״הזקן״ תחת פיקוד אוגדה 91 ממשיכים בפעילות הקרקעית הממוקדת לחיזוק קו ההגנה הקדמי בדרום לבנון ולהגנה על תושבי הצפון.

השמדת תשתיות טרור בלבנון (דובר צה

במהלך הפעילות, לוחמי החטיבה איתרו משגר שכוון לעבר יישובי הצפון ולידו טילי נ״ט ואמצעי לחימה נוספים ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום ולהוצאה לפועל של ירי לעבר ישראל.

בין אמצעי הלחימה שאותרו: אמצעים טכנולוגיים, נשקים אישיים, מטענים, רימונים ופרטי תחמושת.

כמו כן, במהלך הימים האחרונים כוחות אוגדה 91 תקפו בשיתוף פעולה עם חיל האוויר דירות מבצעיות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה, מפקדה עם מחבל חיזבאללה, וחיסלו מחבלים נוספים.

צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.