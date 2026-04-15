בשקט בשקט: האם אמש הוכרעו הבחירות הקרובות?

בזמן שלפיד מסוכסך עם כל ראשי הגוש שלו, מפגש שקט שנערך אמש עשוי להכריע את הבחירות הקרובות

בעוד בזירה הפוליטית הגלויה יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ובני גנץ מתקשים למצוא שפה משותפת, וגדי איזנקוט פועל באופן עצמאי, האם מתחת לרדאר הולך ונרקם ציר חדש שעשוי לטרוף את כל הקלפים.

על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', אמש התקיים מפגש יוצא דופן בביתם של צבי ושרית זוסמן, הוריו של בן זוסמן ז"ל, שנפל בקרבות ברצועת עזה. המפגש, שנערך ביוזמת ההורים השכולים, הפגיש בין יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ לבין יועז הנדל, העומד בראש מפלגת "המילואימניקים". לצידם ישבו נציגים בולטים מארגוני המילואים, בשיחה שנסובה סביב עתיד המדינה והנשיאה בנטל.

המילואימניקים כלשון מאזניים

בזמן שגנץ סופג מכות בתוך המחנה שלו ורואה את האופוזיציה נחלשת בסקרים, החיבור עם יועז הנדל עשוי להיות הרבה יותר מסתם "בלוק טכני". המילואימניקים, שהפכו למגזר המשפיע ביותר בחברה הישראלית מאז ה-7 באוקטובר, מחפשים בית פוליטי שמדבר בשפה של שירות, הקרבה וימין ממלכתי.

עבור גנץ, שאיבד את האגף הביטחוני-ליברלי של איזנקוט, החבירה להנדל היא חבל הצלה פוליטי. עבור הנדל, מדובר בהזדמנות להפוך את כוחם של הלוחמים לכוח פרלמנטרי משמעותי שיכריע מי יהיה ראש הממשלה הבא.

סוף עידן לפיד-גנץ?

התזמון של המפגש בבית משפחת זוסמן אינו מקרי. כשהקרע בין גנץ ללפיד נראה בלתי ניתן לאיחוי, גנץ מבין שכדי לנצח הוא חייב לפזול ימינה – למקומות שבהם לפיד לא יכול לדרוך. הציר החדש "גנץ-הנדל" מציב אלטרנטיבה שלא פוסלת חיבורים רחבים ומדברת אל קהל מאוכזבי הקואליציה.

האם השילוב בין הניסיון של גנץ לאנרגיה של המילואימניקים בראשות הנדל הוא הנוסחה שתפרק את גוש נתניהו? אם המפגש אמש ביוזמת בני הזוג זוסמן הוא אכן תחילתו של המהלך, ייתכן שבעתיד נסתכל על הערב הזה כרגע שבו המפה הפוליטית השתנתה ללא הכר. המילואימניקים כבר הוכיחו שהם יודעים לנצח בשטח – עכשיו נשאר לראות אם הם יכריעו גם את הקרב על המדינה.