דיווח: אירופה מקדמת תכנית להגנה על מיצרי הורמוז - בלי ארה"ב

מדינות אירופה מקדמות תכנית לפתיחה של מיצרי הורמוז והגנה על נתיב השיט לאחר סיום המלחמה באיראן. כך דווח הערב (שלישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, בריטניה וצרפת מובילות את קידום התכנית - כשגם גרמניה תהיה חלק ממנה, זאת למרות שבברלין טענו לאחרונה כי לא ישתתפו במהלך מהסוג הזה. עם זאת, התכנית לא תכלול את ארה"ב, ישראל ואיראן.

בתכנית המתגבשת הודגש כי יעשה שימוש בספינות לסילוק מוקשים. עוד נטען כי ספינות אירופיות יהיו תחת פיקוד אמריקני, והן צפויות ללוות ספינות מסחריות ולהעניק להן תחושת ביטחון בשיט באזור.