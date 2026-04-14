בשל חשש לחייו: הדרישה החריגה של נתניהו לקראת יום הזיכרון

בעקבות חוות הדעת של השב"כ בנוגע להגעתו של נתניהו לבית המשפט, ראש הממשלה הגיש הערב בקשה חריגה לקראת יום הזיכרון

סימני השאלה סביב השתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באירועי השבוע הלאומי הולכים ומתרבים. על פי דיווח הערב (שלישי) ב"כאן חדשות", נתניהו ביקש לבחון את האפשרות להקליט מראש את כל טקסי ימי הזיכרון והעצמאות המתוכננים לשבוע הבא.

הסיבה לבקשה החריגה, כפי שעולה מהדיווח, היא "חשש לחייו" של ראש הממשלה. בעקבות האיומים על ביטחונו האישי, נשקלת האפשרות להכין גיבוי מוקלט לכלל הטקסים, כדי למנוע את הצורך בנוכחותו הפיזית בשידור חי תחת איום פוטנציאלי.

הערכת מצב ביטחונית בנושא

הערב צפויה להתקיים הערכת מצב מיוחדת עם גורמי הביטחון הבכירים ביותר כדי לדון בהיערכות לאירועים הרגישים. נכון לעכשיו, התכנון הוא לאפשר קיום טקס בשידור חי, אך להחזיק במקביל הקלטה מוכנה לכל תרחיש.

ההנחיה נוגעת לכלל הטקסים הממלכתיים שייערכו בשבוע הבא, מתוך כוונה להבטיח את קיומם המכובד של האירועים הלאומיים גם במידה והסיכון הביטחוני ימנע את השתתפותו הפומבית של ראש הממשלה.

הביטול ברגע האחרון ביום השואה

הדריכות הביטחונית סביב ראש הממשלה הגיעה לשיאה כבר היום. כפי שפורסם ב"כאן חדשות", נתניהו ביטל בתחילה את השתתפותו בטקס הנחת הזרים הממלכתי ביד ושם, כאשר גורמי הביטחון העלו חשש ממשי לחייו.

רק ברגע האחרון חזר בו ראש הממשלה והחליט להגיע לטקס, לאחר שהובהר כי משכו יהיה קצר מאוד. מלשכת נתניהו נמסר בתגובה: "הטקס היה קצר מאוד, ולכן התאפשרה השתתפותו"