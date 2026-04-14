לא איראן ולא חיזבאללה: התרחיש ממנו חוששים בישראל

בעוד המתיחות העולמית מתמקדת במצור האמריקני על מצר הורמוז, במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר איום המתפתח בחזית אחרת

בעוד עיני העולם נשואות למצור שהטילה ארצות הברית על מצר הורמוז, בישראל מסתכלים בדאגה על נקודת אסטרטגית אחרת: מצר באב אל מנדב. כך פורסם הערב (שלישי) במהדורת "כאן חדשות". על פי הדיווח, בירושלים קיים חשש ממשי כי המורדים החות'ים בתימן יפעלו לחסימת המצר, המקשר בין ים סוף למפרץ עדן והאוקיינוס ההודי.

חסימה כזו, אם תצא לפועל, תהווה "תג מחיר" של השלוחה האיראנית בתימן, כחלק מהנחיות שיתקבלו מטהראן לביצוע מהלכים אזוריים נגד ישראל והמערב.

נתיב הסחר המרכזי בסכנה

מצר באב אל מנדב נחשב לאחד מנתיבי השיט החשובים בעולם, המשמש כגשר מרכזי בין האוקיינוס ההודי לים התיכון דרך תעלת סואץ. עד כה, החות'ים בתימן נמנעו מלהיכנס למערכה במלוא העוצמה ו"ישבו על הגדר". הם הצטרפו ללחימה באיחור של כחודש, כאשר שיגרו חמישה טילים בליסטיים ועשרה כטב"מים לעבר ישראל – שיגורים שלא גרמו לנזק או לנפגעים.

עם זאת, במערכת הביטחון מעריכים כי האיום על חופש השיט הוא הכלי המשמעותי ביותר שנותר בידי החות'ים כדי לשבש את הסחר העולמי ולפגוע בכלכלה הישראלית.

תיאום בינלאומי לבלימת האיום

על פי הדיווח ב"כאן חדשות", ישראל לא פועלת לבדה מול האיום התימני. גורמים רשמיים נמצאים בקשר הדוק ומתמיד עם ארצות הברית, מדינות באזור וכן עם מדינות באירופה ובאפריקה.

מטרת התיאום הבינלאומי היא ליצור חזית מאוחדת ולוודא שהחות'ים לא יממשו את כוונותיהם לשבש פעם נוספת את חופש השיט בים סוף ובאזור מפרץ עדן, דבר שעלול להוביל להסלמה אזורית נרחבת ולפגיעה אנושה בשרשראות האספקה העולמיות.