יאיר שרקי בפוסט חשוף: "אני כל כך מתגעגע"

עבור יאיר שרקי, ימי הזיכרון הלאומיים שזורים בזיכרון פרטי וכואב כבר למעלה מעשור. במלאת 11 שנים להירצחו של אחיו, שלום יוחאי שרקי ז"ל, שיתף העיתונאי בפוסט חשוף על הגעגוע שלא מרפה ועל דמותו הרב-גונית של אחיו, שהפך לאחד מסמלי השכול הירושלמי.

"כבר אחת עשרה שנים שיום השואה אצלי הוא כבר תחילת יום הזיכרון", כתב שרקי. "יום שנמשך שבוע, מהתאריך ששלום שלנו נרצח ועד היום שבו מבטיחים לזכור את כולם".

מהספרייה בבית רוס ועד ל"דבורים" של חיל הים

במילים נוגעות ללב, שרטט שרקי את תחנות חייו של שלום: הילד הבלונדיני עם המשקפיים העבים שקרא את כל הספרייה ב"בית רוס" בשיטתיות, הנער בישיבת "בני צבי" בבית אל שהיה אמון על העלון המיתולוגי "פשיטא", והלוחם בחיל הים שחלק איתו חדר בבית ההורים גם אחרי השירות הצבאי.

"הגעגוע הוא לא רק לשלום שעזב אותנו בגיל 26", הסביר שרקי, "אלא געגוע לשלום של כל השנים שהיו. הילד שאהב צמחים וזוחלים, הנער שהכיר כל פונט בוורד, והאח שחלק איתי ארוחות מוצאי שבת שנדמו לנו כמו פסגה קולינרית".

זיכרון בעידן הבינה המלאכותית

שלום ז"ל נרצח בשנת 2015, רגע לפני שהסמארטפונים והרשתות החברתיות השתלטו על כל חלקה טובה. "הוא החמיץ אולי בכוונה את המהפכה הטכנולוגית", ציין אחיו, "לא היה לו וואטסאפ ולכן גם הזיכרונות הדיגיטליים דלים. אין הודעות קוליות, אין התכתבויות בלתי נגמרות".

כדי לגשר על הפער הדיגיטלי, שיתף שרקי במיזמי הנצחה טכנולוגיים מפתיעים: החל מקוד סריקה על המצבה ועד לבוט בינה מלאכותית שהכינה בת דודתם, המייצר איורי קומיקס שקולעים לרוחו הטובה ולמבע פניו של שלום.

"נהרות של שכול חדש"

בסיום דבריו, התייחס שרקי למציאות הישראלית המדממת של השנה האחרונה, שמוסיפה רובד נוסף לכאב האישי. "מסביב יש נהרות של שכול חדש שכמו נערם על גבי החוסר שלנו, הישן. אבל גם מזכיר אותו ואת הגוונים של ההיעדר".

שלום יוחאי שרקי ז"ל נרצח בערב יום השואה תשע"ה, בפיגוע דריסה בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים. מאז, בני משפחתו ובהם אביו הרב אורי שרקי ואחיו יאיר, פועלים ללא הפסקה להנצחת דמותו המיוחדת, שהייתה שילוב של תורה, חסד, הומור ואהבת הארץ. "ואני כל כך מתגעגע", סיכם האח.