רשמית: נקבע תאריך לסיום תפקידו של מפקד חיל האוויר

הרמטכ"ל נפגש עם מפקד חיל האוויר תומר בר, וסיכם כי הוא יסיים את תפקידו בתחילת החודש הבא. עומר טישלר יחליף את בר בתפקיד

עכשיו זה רשמי: הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש מוקדם יותר היום (שלישי) עם מפקד חיל האוויר תומר בר, כשבפגישה סוכם כי מועד חילופי מפקד חיל האוויר יתקיים ביום שלישי, ה-5 במאי. זאת לאחר שהמועד המקורי נדחה בשל מבצע ״שאגת הארי״.

לפי דובר צה"ל, נקבע כי אלוף תומר בר יסיים את תפקידו לאחר יותר מארבע שנים, ובמקומו ייכנס לתפקיד תת-אלוף עומר טישלר. עם זאת, הרמטכ"ל הדגיש כי החילופים מותנים בהערכת המצב המבצעית.

ההודעה על סיום תפקידו של בר כמפקד חיל האוויר מגיעה יומיים לפני טקס החילופים של מפקד חיל הים. המפקד היוצא, אלוף דוד סער סלמה, יסיים ביום חמישי את תפקידו לאחר כהונה ארוכה ומשמעותית של למעלה מארבע וחצי שנים. במקומו ייכנס לתפקיד אלוף אייל הראל, שיקבל את שרביט הפיקוד על הזרוע הימית.

ההחלטה לקיים את החילופים כעת מתקבלת במטרה לשמור על רציפות הפיקוד בזרוע הים, שלוקחת חלק אופרטיבי במאמצי המלחמה. אלוף הראל צפוי להיכנס לתפקידו באחת התקופות המאתגרות והעצימות ביותר שידע צה"ל בזירה הימית והרב-זירתית.

