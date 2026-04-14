130 רקטות שוגרו מהכפר: צה"ל השמיד תשתיות חיזבאללה בעדשית

כוחות צה"ל תקפו תשתיות רבות של חיזבאללה בכפר עדשית בדרום לבנון, לאחר שזוהתה פעילות מוגברת של ארגון הטרור בכפר. לפי ההערכות כ-130 רקטות שוגרו מהכפר לעבר ישראל

על רקע המתיחות המוגברת ותחילת המו"מ בין ישראל ללבנון: כוחות צה"ל תקפו אמש (שני) תשתיות רבות של חיזבאללה בכפר עדשית שבדרום לבנון, זאת לאחר שזוהתה בתקופה האחרונה פעילות מוגברות של ארגון הטרור בכפר.

לפי ההערכות, מתחילת מבצע 'שאגת הארי', חיזבאללה שיגר כ-130 רקטות מתוך הכפר לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ולעבר ישראל, בפרט לעבר קריית שמונה.

בצה"ל אמרו כי הם תקפו תשתיות רבות בכפר במטרה לפגוע בהתבססות וביכולות מחבלי הארגון בכפר. בין התשתיות שהותקפו: מחסני אמצעי לחימה, משגרים ומפקדות של חיזבאללה. עוד נאמר כי בתקיפות חוסלו מחבלים מארגון הטרור שקידמו מתווי טרור רבים נגד מדינת ישראל.

"ארגון הטרור חיזבאללה מתבסס במרחבים אזרחיים וממקם באופן שיטתי את תשתיות הטרור בכפרים תוך סיכון תושבי לבנון" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה".