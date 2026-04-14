נתניהו מאשר: עדו נורדן נכנס לתפקידו כראש הסגל

למרות הביקורת על התנהלותו ברשתות החברתיות, בלשכת ראש הממשלה אישרו כי עדו נורדן נכנס לתפקידו כראש הסגל

בלשכת ראש הממשלה אישרו כי עדו נורדן נכנס היום (שלישי) לתפקידו כראש הסגל. נורדן מחליף את זיו אגמון, שהתפטר מתפקידו בעקבות חשיפת ההתבטאויות הקשות שלו לפני מספר שבועות.

כניסתו של נורדן לתפקיד מגיעה למרות הביקורת ברשת שנשמעה נגד נורדן מאז ההודעה על מינויו לתפקיד הרגיש. בשבוע האחרון התברר כי נורדן פתח על שמו עשרות חשבונות ברשת ה-X (טוויטר לשעבר), דרכם הוא מגיב לעצמו, מחמיא ועוד. הגולשים מצאו כי לאחר הופעה בכנסת, הגיב לעצמו נורדן "חד וברור, דיברת לעניין", "כל הכבוד על הופעה רהוטה".

כזכור, בשבוע שעבר נתניהו הודיע כי הוא מקבל את התנצלותו של דוברו זיו אגמון וכי הוא יישאר בתפקידו, אלא שאז הגיע גל של תגובות נגד נתניהו, בין היתר של חברי כנסת מהליכוד, שטענו כי המהלך לא ראוי. ואכן זמן קצר לאחר מכן, נתניהו חזר בו והודיע כי נורדן יחליף אותו.



