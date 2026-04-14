מזל טוב: עדן הראל בבשורה משמחת

אשת התקשורת והמגישה עדן הראל, שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות בבשורה משמחת: "זה לא היה קל"

הדרך אל המסך לא תמיד רצופה בהצלחות, כך מגלה היום מגישת ערוץ 14, עדן הראל, שמשתפת את העוקבים שלה בתהליך היצירה של סדרת דוקו חדשה שצפויה לעלות בקרוב.

הסדרה, שתעסוק ב"חיפוש אחר האושר", היא פרי חלום ישן של הראל. "היה לי חלום ליצור סדרת דוקו, וחלומות נועדו שנגשים אותם", כתבה הראל. היא לא הסתירה את העובדה שהדרך לא הייתה פשוטה: "זה לא היה קל וקיבלתי הרבה לא בדרך, אבל לא ויתרתי".

"להיות אמיתיים וחשופים"

לדברי הראל, המניע לסדרה הוא העיסוק בשאלות קיומיות שמעסיקות את כולנו ביומיום. "ידעתי שזאת שאלה שכולנו מתעסקים איתה. יש שאלות שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו, ולהיות אמיתיים וחשופים, ולא לפחד ממה שנגלה".

הראל הודתה בפוסט לשותפה ליצירה, הבמאי והעורך אלון קיש, שלדבריה "נדלק לו האור בעיניים" מהרעיון שלה, וכן לערוץ 14 שנתן את הבמה להפקה.

מסר של תקווה

בסיום דבריה, בחרה הראל להעביר מסר מעצים לקהל שלה, כשהיא שואבת השראה מהתהליך שעברה בעצמה: "אני כל כך מתרגשת לחלוק איתכם את המסע שלי. אל תוותרו על החלומות שלכם, גם כשאומרים לכם לא".