יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קורטני קרדשיאן

מהילדות במשפחה שהפכה לאימפריה עולמית, דרך הריאליטי ששינה הכול ועד הבחירה להיות "האחות השקטה" - 10 דברים שלא ידעתם על קורטני קרדשיאן לרגל יום הולדתה

כולנו מכירים את קורטני קרדשיאן - האחות ה"שקטה" של המשפחה הכי רועשת בעולם. אבל מאחורי הפרסונה הקרירה והגישה הבלתי מתנצלת, מסתתר סיפור הרבה יותר מורכב ממה שנדמה. לרגל יום הולדתה, הנה 10 דברים שאולי לא ידעתם עליה.



1. הבכורה שהתחילה את הכול

קורטני היא הילדה הראשונה של קריס ג'נר ורוברט קרדשיאן - הרבה לפני קים והאימפריה, היא הייתה זו שסללה את הדרך.

2. המשפחה שהתפוצצה

כשהוריה התגרשו היא הייתה רק בת 12, וחילקה את חייה בין שני בתים - רגע שעיצב לא מעט מהאופי הקשוח שלה.

3. למדה תיאטרון - אבל לא הפכה לשחקנית

למרות תואר בתיאטרון מאוניברסיטת אריזונה, היא בחרה במסלול אחר לגמרי - כזה שמערב מצלמות, אבל לא בהכרח משחק.

4. הופיעה בריאליטי עוד לפני הקרדשיאנס

עוד לפני "משפחת קרדשיאן", היא השתתפה בתוכנית ריאליטי פחות מוכרת - רמז קטן למה שעתיד להגיע.

5. הריאליטי ששינה את החיים

ב-2007 עלתה "Keeping Up With The Kardashians" - והפכה אותה לכוכבת בינלאומית. משם כבר לא הייתה דרך חזרה.

6. גם אשת עסקים

חנויות בגדים, מותגי אופנה, קוסמטיקה - ובהמשך גם אתר הלייף-סטייל Poosh ומותג הוויטמינים Lemme. היא אולי פחות צועקת - אבל בונה אימפריה.

7. מערכת היחסים עם סקוט דיסיק

הזוגיות הארוכה עם סקוט דיסיק הייתה אחת העלילות המרכזיות של הסדרה - עם פרידות, קאמבקים ושלושה ילדים משותפים.

8. אמא לארבעה - גם בגיל 40+

שלושה ילדים מדיסיק ועוד אחד עם טראוויס בארקר - והיא ממשיכה להרחיב את המשפחה גם בשלב מאוחר יחסית בחיים.

9. חתונת ענק באיטליה

אחרי שנים של מערכות יחסים מתוקשרות, היא התחתנה עם טראוויס בארקר בטקס נוצץ באיטליה.

10. האחות החריגה במשפחה

בתוך משפחה שמבוססת על תשומת לב וכותרות, קורטני תמיד הלכה בדרך אחרת: פחות דרמה, יותר שליטה - והרבה פחות ניסיון לרצות.