כ"ץ: "הוצאת החומר המועשר מאיראן - תנאי סף לסיום המערכה"

לפני סבב השיחות הצפוי בין ארה"ב לאיראן, שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי "ארה"ב וישראל הגדירו את הוצאת החומר המועשר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (שלישי) למלחמה באיראן ושיחות המו"מ בין וושינגטון לטהרן, כשבדבריו הבהיר כי הוצאת האורניום המועשר מאיראן נחשבת על ידי ארה"ב וישראל כתנאי סף לסיום המלחמה.

"ביום השואה הזה מדינת ישראל חזקה ובטוחה יותר, ולראשונה מזה שנים רבות לא מאוימת באיום השמדה - וזאת בעקבות חיסולו של עלי חמינאי שהגה והנהיג את התוכנית להשמדת ישראל מתוקף מעמדו, יכולותיו וסמכותו הדתית" אמר כ"ץ.

לדבריו, "מבצעי 'עם כלביא' ו'שאגת הארי' השמידו את תוכנית הגרעין של איראן ואת יכולתה לייצר נשק גרעיני. נותר עניין החומר המועשר שעלול לשמש כבסיס לניסיון להתניע את הפרויקט מחדש, ולכן ארה"ב וישראל הגדירו את הוצאת החומר מאיראן כתנאי סף לסיום המערכה".

"גם שלוחי איראן באזור, מהמשטר הסורי שקרס ועד החיזבאללה והחמאס, הוכו קשות ואיבדו את יכולתם להוות איום אסטרטגי על ישראל" הוסיף בסיכום דבריו. "עדיין נותר לטפל בשארית כוחם ואנחנו עושים ונעשה זאת בכל המחויבות ובמלוא העוצמה".