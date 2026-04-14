שר החוץ האירופי: "ליברלים לא יודעים מול מה ישראל מתמודדת"

סגן ראש הממשלה ושר החוץ של צ'כיה פטר מצינקה תקף את מדינות אירופה על היחס שלהם לישראל: "ליברלים במשרדים הממוזגים לא יודעים מול מה ישראל מתמודדת. הם לא מבינים זאת"

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) עם סגן ראש הממשלה ושר החוץ של צ׳כיה פטר מצינקה, שהגיע לביקור סולידריות בישראל במהלכו גם סייר ביד ושם ובכותל המערבי. במסגרת הפגישה חתמו השרים על הקמת ועדה מעורבת בין המדינות, בראשה יעמדו שרי החוץ.

בדבריו מצינקה התייחס להתנהלות של מדינות אירופה נגד ישראל, כשטען כי "ישראל היא מדינה מתורבתת שמוקפת באויבים בלתי מתורבתים. ליברלים במשרדים הממוזגים לא יודעים מול מה ישראל מתמודדת. הם לא מבינים זאת. כפי שהשתמשתי היום בבדיחה קטנה, האנשים האלה הם כמו מי שמגיעים לכפר קניבלים. והם אומרים, אנחנו אוהבים אתכם כי אנחנו מאמינים בזכויות אדם, והקניבלים אומרים, ובכן, אנחנו אוהבים אתכם גם, בתיאבון״.

במקביל, סער התייחס לאיום האיראני, כשהבהיר: "לא נאפשר למשטר האיראני לממש את תוכניתו המרושעת. לא נאפשר למשטר האיראני להשיג נשק גרעיני. לא נאפשר לו לחנוק אותנו באמצעות מדינות הטרור השלוחות שלו".

"פעולתנו המשותפת עם ארצות הברית פגעה קשות בתוכניות הגרעין והטילים של המשטר, וכן בתעשייה הצבאית שלו" הדגיש סער. "נמשיך לעמוד על המשמר. לעולם לא נאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני".

סער ושר החוץ הצ'כי בכותל המערבי צילום: ללא קרדיט

לדבריו, "מדינות באירופה ממשיכות לטמון את ראשן בחול כמו בת יענה, ומסרבות להכיר בתרומת המלחמה לביטחונן שלהן. תקיפת הטילים הבליסטיים של המשטר לבסיס דייגו גרסיה במרחק 4,000 ק”מ מאיראן הראתה כי הטילים של איראן מאיימים גם על כל אירופה".

"הקהילה הבינלאומית חייבת לנקוט עמדה ברורה: נגד השאיפות הגרעיניות של איראן ונגד צבאות הטרור שלה" סיכם. "אסור לאפשר לאורניום המועשר להישאר באיראן. העשרת אורניום לא יכולה להימשך על אדמת איראן".