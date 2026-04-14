"אני אשם שניצלתי?" סיפורו המטלטל של הרב עמיטל מהשואה

סיפורו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל על הרגעים במחנה, האובדן הנורא והספקות באמונה

בערב יום כיפור תש"ה, ישב נער הונגרי בן עשרים בחושך מוחלט, במרתף בית הוריו שכבר לא היו. הוא ידע שחיילים גרמנים מחפשים אחריו בחדרים מעליו. חברו לידו לחש: "נגיד ווידוי", הוא ענה: "לא, נגיד תהילים"

"אבי אמר: אני בטוח שתגיע לארץ ישראל"

הרב יהודה עמיטל נולד בשנת תרפ"ה בטרנסילבניה. כשנכנסו הגרמנים לעיר בתחילת 1944, הוא נשלח למחנה עבודה. כשנפרד מהוריו, אביו אמר לו: "אני בטוח שאתה תגיע לארץ ישראל", ותמיד ידע שזה הולך להתגשם

אחרי זמן שהרגיש כנצח במחנה העבודה, הרוסים התקרבו והוא מצא את עצמו עם קומץ ניצולים, ספר תורה שהוצא בחשאי מהגטו, ומניין שהתפלל ביום כיפור בחושך.

אני צעקתי במחנה "א ייד, א ייד"

הרב עמיטל תיאר בעדותו: "בשמחת תורה תש"ה באמצע התפילה, אחרי קריאת התורה נכנס המפקד ההונגרי ואמר לנו שאנחנו משוחררים. יצאתי החוצה וראיתי אלפי חיילים רוסים".

"היה בלאגן גדול אצל הרוסים: חלק עם מדים, חלק בלי מדים. ואני צעקתי כל הזמן 'א ייד, א ייד', חיפשתי יהודי. ואז עבר שם ביעף איזה חייל יהודי, נדמה לי בעגלה. וצעק לי ביידיש: 'א ייד, היה לנו מניין בראש השנה'."

"מה? אני אשם שניצלתי?"

רק אחרי המלחמה התברר לו גודל האסון: אביו נרצח במאוטהאוזן, אמו נשלחה לאושוויץ ולא שבה, אחיו נרצח ואחותו נעלמה.

כשעלה ארצה ופגש חבר מהונגריה, זה הביט בו ושאל בתדהמה: "אתה ניצלת? הלא דיברת על קידוש השם?" הרב עמיטל ענה בפשטות: "מה? אני אשם שניצלתי?" ולשאלה הבאה "נשארת דתי?" ענה: "ואם לא הייתי דתי, הדברים היו יותר מובנים?"

"ריבונו של עולם, הגיע הזמן שתרצה בנו"

בדבריו בשנים האחרונות הרב עמיטל זצ"ל אמר כי "אני מתפלל ויש לי בעיות". לדבריו, "אני חושב לפעמים איך התפללו את התפילות האלה באושוויץ, בכל ראש השנה, ביום כיפור, אני אומר 'אתה בחרתנו' וזה מעסיק אותי", אבל לצד הקושי, עמד משהו אחר: "אין לי דרך אחרת. אני זקוק לקרבתו. בלי האמונה הזאת אני מאבד את הכל".

"ריבונו של עולם" סיכם בקול שבור. "מיליוני יהודים אומרים 'אהבת אותנו ורצית בנו'. הגיע הזמן שגם אתה תרצה בנו".