התיישבות בעזה ולבנון? יש מי שכבר מוכן בשטח

מאחורי הקלעים של תנועת 'נחלה', המאבק על אביתר שהפך למודל לחיקוי, והתוכניות המעשיות לחזרה לחבל עזה ולדרום לבנון. דוברת התנועה, אילת שליסל, בשיחה פתוחה במתיישבים לשיחה על חלוציות מודרנית, לחצים פוליטיים והתמודדות עם לגלוג בתקשורת: "הציבור מבין שדי, אנחנו בנקודת אל-חזור"

היום השר בצלאל סמוטריץ' קרא לראש הממשלה להקים מחדש את ההתיישבות ברצועת עזה , אבל יש מי שמוכן כבר בשטח. בתנועת 'נחלה' לא מחכים להחלטות רשמיות, ומוכנים להתיישב גם בלבנון.

איילת שליסל במתיישבים לשיחה | מגיש: שמחה רז

אילת שליסל, דוברת התנועה, התארחה במתיישבים לשיחה עם שמחה רז כדי להסביר למה, מבחינתה, חזרה להתיישבות יהודית בעזה ולא רק בה היא לא רק חלום אידאולוגי – אלא הכרח ביטחוני קיומי.

האויב מבין רק שטח

שליסל פותחת בסקירה של פעילות התנועה, שהוקמה על ידי הרב לוינגר ודניאלה וייס לאחר הגירוש מגוש קטיף. היא מסמנת את הקמת היישוב אביתר כקו פרשת מים: "אביתר פרץ את תקרת הזכוכית. אחרי שנים שאמרו לנו שאי אפשר להקים יישובים חדשים בגלל לחץ אמריקאי, הוכחנו שכשמשפחות עולות לשטח בנחישות, המציאות משתנה".

בריטניה הטילה סנקציות על דניאלה וייס ותנועת "נחלה"

לטענתה, המודל של אביתר – שילוב של חלוציות בשטח יחד עם דחיפה פוליטית ממלכתית – הוא המפתח גם לעזה. "היום אנחנו שולטים ב-53% מהשטח ברצועה. אין שום סיבה לא להקים התיישבות יהודית בצפון הרצועה כבר עכשיו", היא קובעת.

"הכול מוכן לחזרה"

במהלך הראיון, שליסל מתייחסת לכישלון הקונספציה של הנסיגה: "בשביעי לאוקטובר ראינו את תמונת המראה של הגירוש. כשהייתי סטודנטית באשקלון וגרתי בנצרים, אנשים צחקו עליי כשאמרתי שיגיעו טילים לאשקלון. היום כולם מבינים – איפה שאין התיישבות, יש טרור".

נווה דקלים, מוכנים לחזרה לגוש קטיף

לדבריה, המחיר היחיד שמרתיע את חמאס וחיזבאללה הוא אובדן אדמה: "חיי אדם לא מעניינים אותם. מה שמעניין אותם זה שטח. אם הם יבינו שעל כל פגיעה בנו הם מאבדים חלק מהאדמה – הם יחשבו פעמיים". היא מוסיפה כי התנועה כבר נערכת מעשית, עם למעלה מ-1,000 משפחות הרשומות לגרעיני התיישבות בעזה, ביניהן גם חברי כנסת ואישי ציבור.

כיבוש, גירוש, התיישבות גם בלבנון

שליסל לא עוצרת בעזה. היא קוראת לנצל את ההזדמנות ההיסטורית גם בגבול הצפון ולהקים התיישבות גם בדרום לבנון: "כל אזור שהאויב מאיים עליו – אנחנו חייבים לחסל אותו, לגרש ולהתיישב. כיבוש, גירוש, התיישבות". היא מזכירה גם את המאבק השקט בגליל, שם למרות שמדובר בשטח ריבוני של מדינת ישראל, יש מאבק על הדמוגרפיה.

צה"ל בדרום לבנון, התיישבות גם שם?

לסיום התייחסה שליסל גם לנושא אחר, לפני מספר שבועות כתבת עיתון 'הארץ' לעגה בפוסט על כיסוי הראש הגבוה של שליסל וכינתה אותו "ציפור". "זה הראה לי איפה השמאל נמצא היום", אומרת שליסל בחיוך.

"כשנגמרים הטיעונים הענייניים אחרי השביעי לאוקטובר, עוברים ללגלוג אישי. אבל מה שהפתיע אותי היו התגובות – נשים חילוניות ומסורתיות נפגעו בשמי. הן הבינו שזו לא פגיעה בי אישית, אלא בזלזול בזהות היהודית. הציבור שלנו בריא הרבה יותר ממה שחושבים".



