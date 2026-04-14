ראש המוסד מבהיר: "המחויבות תושלם רק כשהמשטר יוחלף"

דדי ברנע במסר מהדהד על מבצע "שאגת הארי" והיעד הסופי בטהרן: "הטועים חושבים שהשואה היא נחלת העבר, אך המשטר שרוצה להשמידנו חייב לחלוף מן העולם. לא נביט מנגד על איום קיומי"

ראש המוסד, דדי ברנע, נשא דברים היום (שלישי) בנאום לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה המשרטטים את קווי המערכה הנוכחית של ישראל מול איראן, תוך שהוא מחבר בקשר בל ינתק בין זיכרון השואה למציאות הביטחונית העכשווית. בדבריו הבהיר ברנע כי ישראל לא תסתפק בהישגים הצבאיים שנרשמו עד כה, וכי היעד האסטרטגי נותר שינוי המשטר בטהרן.

"השואה אינה נחלת העבר"

ברנע פתח את דבריו באזהרה מפני שאננות גלובלית: "טועים התמימים כי השואה היא נחלת העבר, כי במציאות של ימינו לא ייתכן רצח עם", אמר. הוא הצביע על כך שהאיום האיראני התעצם לנגד עיני העולם "כמעט באין מפריע", למרות התרעות חוזרות ונשנות של ישראל על סכנת הגרעין ומערכי הטילים הבליסטיים.





לדבריו, המציאות כפתה על ישראל לקחת את גורלה בידיה: "לבסוף לקחנו את גורלנו בידינו ויצאנו לשתי מלחמות כורח. במלחמת 'שאגת הארי' הוביל צה"ל, בסיוע המוסד, מתקפה חסרת תקדים שהנחיתה מכה קשה על המשטר".

"שאגת הארי": המבצע ששינה את המשוואה

בנאומו חשף ראש המוסד פרטים על שיתוף הפעולה ההיסטורי עם ארצות הברית ועל ההישגים המבצעיים בלב טהרן. הוא תיאר כיצד המוסד סיפק מודיעין מדויק שאפשר לחיל האוויר לפגוע בטילים שאיימו על כל נקודה בישראל, ולבלום את מי ש"חרט על דגלו להשמידנו ותלה שעון ענק הסופר לאחור את קיומנו".

"נלחמנו יחד למען ערכי הצדק והחירות", הוסיף ברנע בהתייחסו לברית עם ארה"ב, "40 ימי לחימה עוצמתית הביאו להישגים משמעותיים ביותר ובראשם פגיעה במטרתו המרכזית של האויב".

היעד הבא: החלפת המשטר

למרות ההצלחות בשדה הקרב, ברנע הדגיש כי המערכה רחוקה מסיום. "משימתנו טרם הושלמה. לא חשבנו שהיא תושלם מיד עם שוך הקרבות", הבהיר. הוא הציב יעד נחרץ לתקופה שלאחר התקיפות בטהרן: "מחויבותנו תושלם רק כאשר יוחלף המשטר הקיצוני הזה. אותו משטר שרוצה את השמדתנו חייב לחלוף מן העולם".

את דבריו חתם ראש המוסד בהתחייבות למנוע איום קיומי עתידי על ישראל: "זו משימתנו. לא נמשיך להביט מנגד על איום קיומי נוסף, מתוך ציווי ברור – לעולם לא עוד".