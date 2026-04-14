יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על רבקה מיכאלי

רבקה מיכאלי חוגגת יום הולדת - וחוזרים לרגעים, ההשפעות וגם הסערות שליוו את אחת הדמויות הכי בולטות בתרבות הישראלית, מקריירה של עשרות שנים ועד אמירות שמעוררות מחלוקת

רבקה מיכאלי היא אחת הדמויות הוותיקות והמוכרות בבידור הישראלי. לאורך עשרות שנים היא פעלה ברדיו, בטלוויזיה, בתיאטרון ועל הבמה. לרגל יום הולדתה, חזרנו ל-10 עובדות מרכזיות על הקריירה הארוכה שלה.

1. התחילה בגיל 11

כבר בגיל 11 החלה לשדר ב"קול ישראל" במסגרת תוכניות ילדים - תחילת הדרך לקריירה ארוכה בתקשורת.

2. "ירושלים של זהב"

כשנעמי שמר השמיעה לה את "ירושלים של זהב", מיכאלי העירה שחסר אזכור לעיר העתיקה - ובהמשך נוסף הבית השני לשיר.

רבקה מיכאלי צילום: Photo by Moshe Shai/FLASH90

3. המציאה את המילה "להיט"

כמגישת מצעד הפזמונים, היא זו שהכניסה לשימוש את המילה "להיט" במקום "שלאגר".

4. חיקתה את גולדה

בתוכנית "ניקוי ראש" השתתפה בחיקויים של דמויות ציבוריות, בהם גם של גולדה מאיר - מהלך שבלט באותה תקופה.

5. הנחתה תוכניות מרכזיות בטלוויזיה

בשנות ה-80 וה-90 הנחתה בין היתר את "סיבה למסיבה", מהתוכניות הבולטות של הערוץ הראשון.

רבקה מיכאלי צילום: Photo by Tomer Neuberg/Flash90

6. שילבה בין קומדיה לדרמה

לאורך השנים השתתפה גם בתפקידים דרמטיים, לצד הקריירה הקומית שבה התפרסמה בתחילת דרכה.

7. שנים ארוכות ברדיו

עבדה במשך עשרות שנים בקול ישראל, עד לסיום עבודתה שם במסגרת שינויים במערכת.

8. דיבבה דמויות מוכרות

בין היתר דיבבה את פרופסור מקגונגל בגרסה העברית של סרטי "הארי פוטר".

רבקה מיכאלי. צילום: Photo by Tomer Neuberg/Flash90

9. שיתפה בחוויות אישיות

בראיונות שונים סיפרה כי חוותה הטרדה מינית בתקופת שירותה הצבאי.

10. החתימה החריגה

בפברואר 2026 נמנתה רבקה מיכאלי עם החותמים על מודעה ציבורית שכותרתה "הפוגרומים בגדה הם פשע מלחמה", שבה נטען כי מאז 7 באוקטובר מתבצע "טיהור אתני" של פלסטינים ביהודה ושומרון.