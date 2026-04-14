אליאנה תדהר על יום השואה במלחמה: "הצפירה התערבבה עם אזעקות"

השחקנית שיתפה בתחושות הקשות שעלו בה במהלך הצפירה, סיפרה על הבקשה האחרונה שקיבלה מהניצולת דבורה ויינשטיין, והסבירה איך היא מתכננת לתווך את הזיכרון לבנה נבו: "כדי שגם כשכבר לא יהיו מי שיספרו, עדיין יהיה מי שיזכור"

השחקנית אליאנה תדהר בחרה לשתף את עוקביה ברגע אישי במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

בסטורי שפרסמה היום (שלישי), תיארה תדהר מפגש שקיימה לאחרונה עם שורדת השואה דבורה ויינשטיין, בו שאלה אותה מהי הבקשה היחידה שלה מהדור הצעיר. תשובתה של דבורה – החשש שבעוד שנים ספורות יום השואה יהפוך ליום רגיל והחנויות כבר לא ייסגרו – הדהדה בראשה של אליאנה במהלך הצפירה.

"היום הצפירה התערבבה לי עם האזעקות", כתבה תדהר בכאב, כשהיא מתייחסת למציאות המורכבת של התקופה האחרונה. היא שיתפה במחשבות על בנה, נבו, ובצורך להסביר לו בעתיד שהצפירה אינה קריאה למקלט, אלא "זעקה של לב שנשבר".

אליאנה תדהר בסטורי ליום השואה צילום: חשבון האינסטגרם של אליאנה תדהר

תדהר חתמה את הפוסט בקריאה לציבור לקחת אחריות על זיכרון השואה, במיוחד לאור הנתון הכואב לפיו כ-12 אלף שורדים הולכים לעולמם מדי שנה: "האחריות היא רק עלינו. להבטיח שהצפירה לא תהיה רעש רקע... שלא רק נסגור חנויות ומסעדות, אלא נפתח לבבות".