מספר דמיוני: זה הנזק הכלכלי שספגה איראן במלחמה

גורמי תקשורת המקורבים למשטר בטהראן הדליפו בשוגג הערכה ראשונית של המשטר לנזק הכלכלי שנגרם באופן ישיר ועקיף בעקבות המלחמה, והמספרים לא פחות מדמיוניים

גורם בכיר בדוברות השלטונות האיראניים, צוטט על ידי סוכנות ידיעות הסמי-שלטונית ומקורבת למשטר "תסנים", והנתונים שנשחפו מתארים תמונה של מכה כלכלית דרמטית, וכמעט בלתי ניתנת לדמיון.

על פי הערכות ראשוניות של המשטר האיראני עצמו, המשטר מעריך את הנזק הכלכלי בעקבות הלחימה במעל לרבע טריליון דולרים.

האומדן הראשוני של המשטר מצביע על הפסדים ישירים ועקיפים של כ-270 מיליארד דולר בנזק כלכלי, זאת כתוצאה מנזקים ישירים כתוצאה מהתקיפות, הוצאות המלחמה, אובדן ציוד, פגיעה בתשתיות והפסדים במסחר בינלאומי.

על מנת להדגים את סדר הגודל של הסכום, שעדיין נחשב להערכה ראשונית שככל הנראה הודלפה בשוגג על ידי גורמים דיפלומטיים המקורבים לשיחות האמריקאיות-איראניות, יש להבין כי כלל התקציב של מדינת איראן לשנת 2025 עמד על כ-110 מיליארד דולר.

מה שאומר שהנזק הכלכלי והחומרי שספגה איראן שווה מעל לשנתיים תקציביות של המשטר, כאשר מעבר לכך, עלויות רבות כלל עוד לא שוכללו, כאשר איראן תידרש ככל הנראה לבנות מחדש את צבאה ככל יכולתה ביום שאחרי המלחמה, לאחר אובדן רחב של כלים כמו מערכות הגנה אווירית וספינות יקרות שהושקע בהן ממון וזמן רב.

כעת נראה כי מחיר המלחמה, יכביד על הכיס של המשטר לשנים רבות, גם במידה ותיעצר בקרוב.