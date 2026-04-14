ברגע האחרון: זה הזמר האהוב שמצטרף לטקס המשואות

ברקע ביטול חגיגות יום העצמאות ברחבי הארץ בעקבות הנחיות פיקוד העורף, לוחות הזמנים של האמנים השתנו ברגע האחרון - ואחד מהם מוביל לעדכון מפתיע במיוחד.

ששון שאולוב מצטרף לטקס הדלקת המשואות, כך על פי פרסום של mako. ההצטרפות מגיעה לאחר ביטול הופעות רבות שתוכננו לערב החג, מה שפינה עבורו את הלו"ז ואפשר את כניסתו להרכב המשתתפים בטקס המרכזי.

שינוי של הרגע האחרון

בשגרה, אמנים מופיעים בכמה במות לאורך ערב יום העצמאות - לעיתים גם במספר הופעות באותו ערב. השנה, בעקבות הביטולים הנרחבים, רבים מהם מצאו את עצמם ללא הופעות מתוכננות.

המציאות הזו הובילה לשינויים בלתי צפויים, כששאולוב הוא אחד השמות שמצטרפים ברגע האחרון לאירוע הממלכתי המרכזי.