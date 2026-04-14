כמה זה שישה מיליון? המחשה שתעזור לכם להבין את עוצמת האובדן

בכל שנה ביום השואה, אנחנו חוזרים אל המספר הזה: 6,000,000. אבל האם אנחנו באמת מסוגלים לתפוס אותו? הרב זקס זצ"ל ניסה פעם להמחיש זאת כך: אם היינו מקדישים דקת דומייה אחת לכל אחד מהנרצחים, היינו צריכים לעמוד דום במשך 11.5 שנים רצופות

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה אנו מציינים ומתייחדים עם זכרם של 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה.

כמה זה 6,000,000 מיליון? הרב זקס המחיש כך: אם היינו מקדישים דקת דומיה לכל אחד מהקדושים הללו, היינו עומדים למשך...11.5 שנים! הנה לפנינו עוד כמה המחשות, וזה עוד לפני שדברנו על כך שכל אחד מהם הוא עולם שלם.

1. להקריא שם זה מהר, נכון? אם היינו מקריאים רשימה של 6,000,000 שמות, ומקדישים רק 3 שניות לכל שם - היה לוקח לנו 208 ימים (קרוב ל-7 חודשים) של הקראה רצופה, 24 שעות ביממה, ללא הפסקות לאוכל או שינה.

2. נייר מדפסת הוא דק, נכון? דף נייר מדפסת סטנדרטי (A4) הוא דק מאוד- עוביו כ-0.1 מילימטר בלבד. אם היינו מניחים 6,000,000 דפי נייר אחד על השני, היינו יוצרים מגדל עצום בגובה של 600 מטרים. זהו מגדל הגבוה כמעט פי שניים ממגדל אייפל, וגבוה בהרבה מהבניין הגבוה ביותר בישראל, מגדל עזריאלי שרונה, שגובהו 238 מטרים.

3. פקק של 2 ק"מ הוא ארוך, נכון? אורכה הממוצע של מכונית משפחתית הוא כ-4.5 מטרים. אם היינו לוקחים 6,000,000 רכבים ומעמידים אותם בשיירה צפופה, פגוש אל פגוש, היינו יוצרים פקק תנועה רצוף באורך של 27,000 קילומטרים. זהו מרחק עצום, השווה ליותר מחצי מהיקף כדור הארץ כולו.

4. טיפה אחת זה ממש כלום, נכון? מיליליטר אחד של מים נפח קטן מאוד, מכיל בממוצע כ-20 טיפות. המשמעות היא ש-6,000,000 טיפות מים שוות לנפח של כ-300 ליטרים. במילים פשוטות: אם היינו עומדים ומטפטפים מים טיפה אחר טיפה, 6 מיליון טיפות היו ממלאות אמבטיה ביתית גדולה עד גדותיה.

5. שיירה של 20 אוטובוסים זה הרבה, נכון? אוטובוס ממוצע מכיל כ-50 איש. אנחנו צריכים 120,000 אוטובוסים מלאים כדי להגיע ל-6,000,000. שיירה כזו תשתרע על פני אלפי קילומטרים.

6. לדבר רצוף 10 דקות זה הרבה, נכון? אדם מדבר בממוצע כ-130 מילים בדקה. כדי שאנחנו נאמר 6,000,000 מילים ברצף - ייקח לנו בערך 46,000 דקות, שהן כ-32 ימים שלמים ללא הפסקה.

כשלמדנו את הדברים הערב עם נוער הר חומה, האיר אחד הנערים, שצריך גם לראות את ההמחשה לצד השני: מגדל דפי A4, של 10 מליון היהודים שישנם היום בארץ... מגדל של 6,000,000 מעשים טובים... וכן הלאה.

6,000,000 מצוות. זה נראה רחוק? לא! זה נמצא ממש כאן, בקצה האצבעות שלנו. חז"ל לימדו אותנו כלל רוחני מרעיד עולמות: "מידה טובה מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות" . אם החושך של שישה מיליון הוא כל כך תהומי ואינסופי, דמיינו לאילו גבהים של אור אנחנו יכולים להגיע.

אם כל מעשה קטן נחשב, הרי שהיכולת שלנו לבנות היא גדולה מאוד מאוד:

• כל חיוך שלנו - מצווה.

• כל נתינה - מצווה.

• כל מעשה של עזרה - מצווה.

• כל כיבוד הורים - מצווה.

• כל הרגשה פנימית של אמונה - מצווה.

• כל מילה של לימוד תורה - מצווה.

• כל תפילה - מצווה.

• כל תחושת שמחה - מצווה גדולה.

• ויש עוד כל כך הרבה...

כל אחד ואחת מאיתנו יכול להגיע ל-6,000,000 מצוות, בקלות. בדקתי , זה אפשרי תוך 3 ימים, אולי אפילו פחות. אז בואו נאיר את העולם. ויהיה זה לעילוי נשמת ששת מיליוני אחינו ואחיותנו, שנספו רק כי היו, ועודם, אור לעולם.