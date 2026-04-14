מגיש חדשות 12 באמירה מטלטלת: "זה יותר גרוע מהשואה"

מגיש חדשות 12 עורר סערה ברשת, לאחר שאמר בשידור חי ברדיו: "לא יודע איך לומר לנתניהו - אבל זה יותר גרוע מהשואה"

מגיש חדשות 12 גדעון אוקו, התייחס היום (שלישי) ברדיו 103fm לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס יום השואה, בו הוא אמר: "הבטחתי שלא תהיה שואה נוספת".

אוקו אמר בתגובה: "אני לא יודע איך לומר זאת לנתניהו, אבל היתה שואה נוספת והיא התרחשה במשמרת שלו. טבח ה-7 באוקטובר, יותר גרוע מהשואה כי זה קרה בבית שלנו, וקרה כשנתניהו ראש ממשלה".

נתניהו הקדיש אמש חלק נכבד מנאומו להישגים המבצעיים של השנים האחרונות, ובמיוחד למבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" נגד איראן ושלוחותיה. "הנחתנו על משטר האימים באיראן את המכה הקשה בתולדותיו", הצהיר. "המשטר הזה חלש מאי-פעם. מרבית הנכסים הצבאיים שלו אבדו".

לדברי ראש הממשלה, ישראל פועלת בשיטתיות מזה שנתיים וחצי לריסוק 'ציר הרשע': "ברפיח, בפילדלפי, בעיר עזה, במבצע הביפרים ובסיכול רבי-המרצחים - דף, סינוואר ונסראללה". הוא הדגיש כי פעולות אלו מנעו מאיראן לממש את תוכניתה להכחיד את ישראל בטבעת אש ובנשק גרעיני.

"השמדנו חלקים גדולים מתעשיית המוות: מפעלי הגרעין, הטילים, הכטב"מים והצי הימי", אמר נתניהו. "אם לא היינו פועלים – השמות נתנז, פורדו ואיספהאן היו עלולים להיזכר לדיראון עולם ממש כמו אושוויץ וטרבלינקה. אבל אנחנו פעלנו - ועוד איך פעלנו".