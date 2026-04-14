למיליוני עוקבים בעולם: גל גדות משתפת את סיפורו סבה ניצול השואה

לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, גל גדות שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה, המונה כ-105 מיליון עוקבים, תמונה של סבא רבא שלה, ניצול שואה. בסטורי אישי ומטלטל, היא הביאה את סיפור משפחתה לקהל בינלאומי רחב, והזכירה את הזוועות שאירעו לצד קריאה לעמוד יחד נגד אנטישמיות ושנאה.

אברהם וייס - סבא של גל גדות. צילום: מתוך הסטורי של גל.

הסיפור המשפחתי

גל גדות העלתה תמונה של סבא רבא שלה, אברהם וייס, וכתבה: "בתמונה הזו מופיע סבא שלי, אברהם וייס. כל משפחתו נרצחה באושוויץ". לדבריה, הסיפור האישי שלו הוא תזכורת כואבת אך חיונית למה שקרה בשואה - ולמה אסור לאפשר לזה לקרות שוב.

"הזמן הזה מחייב אותנו לזכור"

בהמשך הפוסט התייחסה גדות גם למציאות הנוכחית, וכתבה כי דווקא עכשיו העולם עד לעלייה מדאיגה באנטישמיות ובשנאה. "ביום הזה, אנחנו לא רק זוכרים, אנחנו גם מתחייבים: לזכור, לספר, ולעמוד יחד נגד שנאה ואנטישמיות בכל מקום", כתבה - מסר שמופנה למיליוני עוקביה ברחבי העולם, והופך את הזיכרון האישי שלה לקריאה גלובלית.