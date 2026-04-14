אביחי שטרן זועם: "הם מפחדים ממני!"

ראש עיריית קרית שמונה אביחי שטרן, זעם על ההחלטה נגדו בוועדת הכספים, ומסר: "כנראה מישהו מאוד פוחד לשמוע את הביקורת שלי"

ראש עיריית קרית שמונה, קיבל היום (שלישי) הודעה כי הוא לא יוכל להשתתף בזום בדיון בוועדת הכספים, שיעסוק במתווה לפיצוי העסקים במהלך מבצע 'שאגת הארי'.

שטרן זעם על כך ומסר בתגובה: ""כפיים" לוועדת הכספים ולעומד בראשה חה"כ חנוך מילביצקי! הם מסרבים לתת לראש עיר מופגזת לעלות "בזום" לשיח שיעסוק במצב העסקים בעיר.

כנראה מישהו מאוד פוחד לשמוע את הביקורת שלי, או מנסה בכל הכוח להרחיק אותי מהעיר. 1. אני לא זז מקריית שמונה 2. אתם לא תחמקו מהביקורת!".

בתגובה, חבר הכנסת נאור שירי פנה ליועמ"שית הוועדה וביקש את התערבותה בעניין.