ברוך דיין האמת: נפטר הרב פנחס ראובן, ממקימי "הידברות"

עולם התשובה באבל: הרב פנחס ראובן זצ"ל, ממקימי ארגון "הידברות" ומי שחולל את מהפכת הפצת התורה של הרב זמיר כהן, הלך לעולמו בגיל 66

עולם התשובה וזיכוי הרבים מתעטף הבוקר באבל עם פטירתו של הרב פנחס ראובן זצ"ל, דמות מפתח בהקמת ארגון 'הידברות' ואחד ממזכי הרבים הבולטים בדור האחרון. הרב נפטר בבית החולים שיבא בתל השומר לאחר הידרדרות במצבו בשבועות האחרונים.

הרב ראובן היה שותף מרכזי בבניית התשתית להפצת התורה של ארגון 'הידברות'. בראשית הדרך, פעל הרב להדפסת מיליוני חוברות חיזוק של ראש הישיבה, הגאון רבי זמיר כהן, שהופצו בכל רחבי הארץ ועוררו רבים.

הוא עמד מאחורי הרעיון הנועז להפוך את התכנים המודפסים להרצאות מוקלטות. כפי שסיפר בראיון עבר, הוא זה שפנה לרב זמיר כהן – שהיה אז אברך נחבא אל הכלים – ושכנע אותו להקליט את ההרצאה הראשונה "מאמין ויודע". הקלטת הופצה בעשרות אלפי עותקים והפכה לאבן הפינה של מפעל ההרצאות של הארגון.

מעבר לפעילותו במדיה ובהוצאה לאור, הרב ראובן היה "האיש מאחורי הקלעים" של כינוסי הענק בישראל. הוא ארגן עשרות עצרות ב'יד אליהו', כנסים של תנועת ש"ס וכינוסי נשים המוניים, מתוך שאיפה אחת: להביא את דבר השם לכל בית יהודי.

גם לאחר שעבר לפני עשור שני אירועים מוחיים קשים, הרב לא ויתר. לאחר תהליך שיקום מפרך, חזר הרב לנהל את ארגון 'מלכות דוד' והמשיך להפיץ ספרי קודש ותהילים במחירי עלות מחנותו המפורסמת ברחוב השומר בבני ברק.