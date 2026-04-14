מצמרר: הפוסט האחרון של הלוחם שנפל הלילה בלבנון

מוקדם יותר הבוקר הותר לפרסום כי רס״ם (מיל׳) אייל אוריאל ביאנקו, בן 30 מקצרין, נפל בקרב בדרום לבנון. ביאנקו שירת כנהג רכב כיבוי אש בעוצבת ׳ברק׳ (188).

בדיוק חודש לפני נפילתו, ב-14 במרץ, פרסם אייל פוסט אחרון בחשבון הפייסבוק שלו. בתמונה שהעלה הוא נראה יחד עם ילדיו, ולצידה כתב מילים שקיבלו הבוקר משמעות טרגית: "עוד זמן איחוד איתם. זה כל מה שאני אבקש".

בפנייה לילדיו הוסיף אייל בפוסט: "אהובים שלי, שוב אבא הולך לתקופה לא ידועה. אבל מבטיח שאחזור".

באותה תקרית בה נפל אייל ז"ל, נפצע לוחם צה"ל במילואים באורח בינוני ושני לוחמים נוספים בשירות מילואים נפצעו באורח קל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.