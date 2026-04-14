מערך הסייבר הלאומי באזהרה דחופה לציבור

מערך הסייבר הלאומי מפרסם היום (שלישי) אזהרה דחופה לציבור בעקבות זיהוי של שיטת הונאה חדשה המופצת ברשתות החברתיות ובאתרים שונים. על פי הדיווח, מודעות רבות מתחזות להודעות מערכת רשמיות ומזהירות את המשתמשים כי "האחסון שלכם מלא" או שקיימת סכנה מיידית לאובדן קבצים ותמונות.

בפועל, מסבירים במערך הסייבר, מדובר בפרסומות מטעות שנועדו לעורר בהלה אצל המשתמש. המטרה של הנוכלים היא לגרום לכם ללחוץ על הקישור המצורף, שמוביל לדף המבקש רכישת שירותי אחסון פיקטיביים או שירותים אחרים בתשלום.

כך תזהו את המלכודת

כדי שלא תיפלו ברשת, במערך הסייבר מדגישים מספר נקודות מפתח:

מצג שווא: ברוב המוחלט של המקרים אין שום בעיה אמיתית בנפח האחסון שלכם.

מקור לא ידוע: ההודעות הללו אינן מגיעות מספקים רשמיים (כמו גוגל, אפל או מיקרוסופט), גם אם העיצוב שלהן נראה אמין ודומה להודעת מערכת.

הנעה לפעולה: ההודעה תמיד תלחץ עליכם לפעול מהר וללחוץ על קישור כדי "להציל" את המידע שלכם.

מה עושים? כללי הזהירות

במערך הסייבר מבקשים מהציבור לגלות ערנות ולפעול על פי ההנחיות הבאות:

לא לוחצים: קיבלתם הודעה כזו בדפדפן או ברשת החברתית? אל תלחצו על הקישור המצורף בשום אופן. לא משלמים: אל תזינו פרטי כרטיס אשראי או פרטי תשלום בדפים שהגעתם אליהם דרך מודעות כאלו. בודקים במקור: רוצים לדעת מה מצב האחסון האמיתי שלכם? היכנסו באופן עצמאי לאפליקציית ההגדרות בטלפון או לשירות הענן הרשמי שלכם ובדקו שם את הנתונים.

בשורה התחתונה: אם הופיעה לכם הודעה על "אחסון מלא" – אל תלחצו עליה. בדקו את מצב החשבון שלכם רק דרך המקורות הרשמיים והמוכרים.