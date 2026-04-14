החל משנה הבאה: משרד החינוך בהחלטה שנויה במחלוקת

יוזמה חדשה של משרד החינוך, שצפויה להיכנס לתוקף כבר בשנת הלימודים הבאה, מעוררת דאגה עמוקה בקרב מנהלים ואנשי חינוך. על פי הפרסום הבוקר (שלישי) בכאן חדשות, המשרד ידרוש מהמוסדות לדווח על בסיס יומי לא רק על היעדרויות – אלא גם על פרטים אישיים ולימודיים של התלמידים.

עד היום, הדיווח שהועבר למשרד התמקד בנוכחות התלמידים בלבד. אולם לפי התוכנית החדשה, מנהלי בתי הספר יידרשו להעביר נתונים הכוללים הערות משמעת על הפרעות, דיווחים על אי-הכנת שיעורי בית וכן את ציוני התלמידים בכל המבחנים והבחנים הנערכים לאורך השנה.

"הזיה": המורים תוהים על המטרה

היוזמה התקבלה בתדהמה ובחשש כבד בקרב צוותי ההוראה. מורים ומנהלים רבים תוהים מדוע על משרד ממשלתי להחזיק במידע כה פרטני ויומיומי על הרגלי הלמידה של הילדים, ומי יהיה חשוף למאגר הנתונים הרגיש הזה.

חלק מאנשי החינוך לא חסכו במילים קשות וכינו את הצעד כ"הזיה". סגן מנהל בית ספר ששוחח עם 'כאן חדשות' תהה בציניות על התערבות הדרג הפוליטי בניהול הפדגוגי של הכיתה: ״האם שר החינוך יבוא ויעניש באופן אישי את מי שלא יקפיד להכין שיעורי בית?".

החשש העיקרי במערכת הוא מפגיעה בפרטיות התלמידים ומהפיכת משרד החינוך לגוף שעוסק ב"מעקב" במקום בחינוך ובהעצמה. נכון לעכשיו, במשרד החינוך טרם הבהירו באופן מלא מהו הצורך המבצעי בנתונים אלו וכיצד הם יסייעו לקידום רמת הלימודים בארץ.