סגן הנשיא ואנס על המו"מ עם איראן: "הכדור במגרש שלהם"

סגן נשיא ארצות הברית מתייחס להמשך המשא ומתן, למרות עזיבת המשלחת האמריקנית את פקיסטן: "חייבים להוציא את האורניום המועשר מאיראן"

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס מדבר על המשך התהליך המדיני מול איראן





בראיון שהעניק הלילה (בין שני לשלישי) בפוקס ניוז אמר :"היו לנו סימנים טובים, התקדמנו במו"מ". לאחר מכן אמר בנוגע להמשך המשא ומתן: "זו שאלה שצריך להפנות לאיראנים, הכדור במגרש שלהם. היינו ברורים: חייבים להוציא את האורניום המועשר מאיראן - וחייבים לקבל התחייבות מהאיראנים לכך שהם לא יפתחו נשק גרעיני".

סגן הנשיא העיד על האיראנים כי "הם לא היו מסוגלים לסגור עסקה - והם היו חייבים לחזור לטהראן כדי לקבל אישור".

הוא הוסיף: "שמנו הרבה על השולחן והבהרנו מה הקווים האדומים. יש לנו הרבה קלפים - אנחנו צריכים לראות מה האיראנים יעשו".

