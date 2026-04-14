סגן הנשיא ואנס על המו"מ עם איראן: "הכדור במגרש שלהם"

בראיון שהעניק הלילה (בין שני לשלישי) בפוקס ניוז אמר :"היו לנו סימנים טובים, התקדמנו במו"מ". לאחר מכן אמר בנוגע להמשך המשא ומתן: "זו שאלה שצריך להפנות לאיראנים, הכדור במגרש שלהם. היינו ברורים: חייבים להוציא את האורניום המועשר מאיראן - וחייבים לקבל התחייבות מהאיראנים לכך שהם לא יפתחו נשק גרעיני".
סגן הנשיא העיד על האיראנים כי "הם לא היו מסוגלים לסגור עסקה - והם היו חייבים לחזור לטהראן כדי לקבל אישור".
הוא הוסיף: "שמנו הרבה על השולחן והבהרנו מה הקווים האדומים. יש לנו הרבה קלפים - אנחנו צריכים לראות מה האיראנים יעשו".
