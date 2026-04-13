בנט בתביעת ענק נגד פעיל הליכוד

נפתלי בנט הגיש תביעת דיבה נגד רמי בן יהודה בעקבות הפצת סרטון דיפ פייק שבו הוא נראה לכאורה מודה כי הוא שקרן ללא אידאולוגיה. התביעה כוללת גם שורת פרסומים קשים ברשתות

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיש היום (שני) תביעת לשון הרע על סך חצי מיליון שקלים נגד פעיל הליכוד רמי בן יהודה. התביעה המרכזית סובבת סביב הפצת סרטון מפוברק שנוצר באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, לצד שורת התבטאויות מכפישות נוספות של בן יהודה ברשתות החברתיות כך פורסם באתר "העין השביעית".

במוקד התביעה עומד סרטון שפורסם בחודש שעבר על ידי בן יהודה, המבוסס על תמונה מפורסמת משנת 2021 שבה תועדו בנט, יאיר לפיד ומנסור עבאס במעמד החתימה על ההסכם הקואליציוני. בסרטון הערוך נראה בנט כשהוא פונה למצלמה ואומר: אנחנו שקרנים, אין לנו אידאולוגיה, אנחנו נעשה הכל בשביל כיסא, בעוד שלפיד ועבאס מוצגים לצידו כשהם מהנהנים בהתלהבות למשמע הדברים.

לסרטון המזויף התלווה טקסט שבו תקף בן יהודה בחריפות את המופיעים בו, כינה אותם נוכלים ומשתפי פעולה, והתייחס למנסור עבאס כאיש חמאס. בנוסף לסרטון, כתב התביעה מגולל שורה של פרסומים נפרדים שבהם כינה בן יהודה את בנט בשמות גנאי בוטים, בהם נוכל, רמאי, גונב דעת וכלבנט.

בכתב התביעה, שהוגש על ידי עורכי הדין יוסי עבאדי ועמית מולכו, נטען כי הסרטון מהווה בדיה מוחלטת וכי הנתבע שם בפיו של התובע משפטים שלא נאמרו על ידו מעולם, במטרה להטעות את הציבור כאילו בנט מודה בהם. עוד נטען בתביעה כי בן יהודה אינו בוחל בשקרים כדי לבזות את בנט, וכי הוא פועל באגרסיביות ובאופן אובססיבי ככלי שרת של מכונת הרעל מתוך כוונה לשרת מטרות פוליטיות.

יצוין כי רק לאחרונה נאלץ בן יהודה להתנצל בפני ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ולתרום סכום כסף, לאחר שטען כי הוא בוגד וכינה אותו פדופיל. בכתב התביעה הנוכחי אף אוזכר כי בן יהודה הוא עבריין אלימות מורשע.