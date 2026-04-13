חטיפת חיילים? חיזבאללה חושף את המהלך לפירוק המו"מ עם ישראל

נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, נשא הערב נאום, רגע לפני פתיחת המגעים המשולשים בישירים בוושיגנטון, בין ישראל, לבנון בתיווך ארה"ב, קאסם נזף בממשלת לבנון על בקשת המשא ומתן עם ישראל, ושיגר איום חריף אל עבר ישראל.

מחליפו של נסראללה תקף את הממשלה הלבנונית: "השגריר הישראלי אומר בבירור - זה מו"מ שמטרתו פירוק חיזבאללה מנשקו והשגת שלום עם האויב הישראלי, ונתניהו חזר על כך. איך אתם הולכים למו"מ שהכותרת שלו ברורה מראש? אנחנו לא מסכימים לעצם קיומו"

לאחר מכן, פנה מזכ"ל חיזבאללה לאיים על ישראל ותיאר כיצד למרות המו"מ, לחיזבאללה יש אסטרטגיות חדשות לפרק את המשא ומתן. נעים קאסם איים כי חיזבאללה יהפוך את הלחימה אל "משחק של חתול ועכבר", ואיים כי הרגע שתגיע שעת הכושר, חיזבאללה יוציא לפועל מתווי חטיפה כנגד חיילי צה"ל בלבנון.