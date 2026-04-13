בישראל מעריכים: כך תיראה המלחמה עם איראן

בעוד שטרם ברור האם שיחות המשא ומתן בין איראן לארה"ב יצלחו, או שמא המצור שטראמפ הטיל על מיצר הורמוז ישבור את הכלים לחלוטין, בישראל מעריכים כי אם המלחמה תתחדש, זה יקרה בעוצמה פחותה יותר, כך דווח הערב (שני) בחדשות 13.
מערכת הביטחון הישראלית נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה, ואמש, הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה את צה"ל להיות ערוכים לקריסת הפסקת האש. ההערכה הישראלית היא כי לאיראנים יש כ-1,000 טילים בליסטיים וכ-150 משגרים. בצה"ל נערכים גם לחידוש השיגורים לעבר ישראל - וכן לאפשרות של מתקפת פתע איראנית נגד ישראל. ההערכה: אם הפסקת האש תקרוס - ישראל וארה"ב יתקפו את מתקני האנרגיה של איראן.
