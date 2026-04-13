בעקבות ההחלטה החריגה: ויכוח חריף בין שופטי בג"ץ

ויכוח חריף התקיים אמש בין שופטי בג"ץ, בעקבות ההחלטה של 3 משופטיו, הנשיא עמית, חאלד כבוב ויחיאל כשר

בשבת שעברה (4.4.26) התקבלה באופן חריג החלטה בבית המשפט העליון, בעניין עתירה נגד הגבלות פיקוד העורף בקיום הפגנות בזמן מלחמה.

לאחר ההחלטה, היו 2 מישורים שעוררו סערה רבה. האחד, עצם ההחלטה שלמעשה "מתערבת" בהנחיות פיקוד העורף ועושה אפליה בין השתתפות בהפגנות לעומת מקומות קדושים, והשני, זמן מתן ההחלטה, בשבת, והנימוק המוזר של הנשיא עמית כי מדובר ב"פיקוח נפש".

כעת מדווח עמית סגל, כי בעקבות ההחלטה, שורר מתח כבד בין שופטי העליון. בישיבת שופטים שהתקיימה אתמול, שזומנה לבקשת השופט סולברג, דנו השופטים בהחלטת בג"ץ שכאמור ניתנה בשבת, לגבי הפגנה במוצאי שבת ומספר שופטים מתחו ביקורת על ניהול ההליך בשבת.