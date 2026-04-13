פיקוד העורף: הנחיות מיוחדות ליממה הקרובה

בפיקוד העורף מרכינים ראש לזכר ששת המיליונים ומפרסמים את סדרי הצפירה שתתקיים מחר בשעה 10:00 בבוקר. ומה עושים אם תישמע אזעקת אמת בזמן הצפירה? כל הפרטים

מדינת ישראל תתייחד מחר (שלישי, כ"ז בניסן) עם זכר קורבנות השואה והגבורה. בשעה 10:00 בבוקר תישמע בכל רחבי הארץ צפירת זיכרון והתייחדות באורך שתי דקות.

בפיקוד העורף פרסמו היום הנחיות מעודכנות לציבור באשר להתנהלות בזמן הצפירה, במיוחד לאור המצב הביטחוני והמלחמה המתמשכת.

צפירה או אזעקה? כך תבחינו

בשל המורכבות הביטחונית, בפיקוד העורף מבהירים כיצד יש לנהוג אם תתקבל התרעת אמת בזמן שצפירת הזיכרון נשמעת:

במקרה של התרעת אמת: הצפירה הרציפה תופסק ותוחלף מיד ב"אזעקה עולה ויורדת" המוכרת.

פעולה בזמן התרעה: במקרה כזה, יש להפסיק את העמידה בטקס או ברחוב ולפעול באופן מיידי בהתאם להנחיות פיקוד העורף – להגיע למרחב מוגן ולהמתין בו עשר דקות.

בפיקוד העורף קוראים לציבור להמשיך ולהתעדכן בהנחיות המצילות חיים בערוצי ההפצה הרשמיים, ומזכירים כי העמידה בצפירה היא חלק בלתי נפרד מהזיכרון הלאומי של עם ישראל, לצד השמירה על ביטחון האזרחים.