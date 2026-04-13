בעקבות פסיקת בג"ץ: איש ערוץ 14 במהלך חריג

סערת סגירת דלתות בג"ץ בדיון על המשך כהונת השר איתמר בן גביר עולה מדרגה. פרופ' משה כהן-אליה, ממובילי הביקורת על המערכת המשפטית, תוקף בחריפות את ההחלטה וטוען כי מדובר בצעד חסר תקדים שנועד להשתיק את הציבור.

"חצי שעה לאחר שפרסמתי שבכוונתי לשדר בלייב מהדיון יחד עם בכירים לשעבר במערכת הביטחון, בג"ץ הודיע על סגירת הדיון לקהל הרחב", כתב פרופ' כהן-אליה. "זו פעם ראשונה שבג"ץ סוגר מראש את שעריו בגלל חשש מתגובות עם ישראל".

שידור מיוחד מרחבת בית המשפט

בעקבות ההחלטה, הודיע הפרופסור על שיתוף פעולה עם "האולפן הפתוח" של עו"ד כנרת בראשי, במסגרתו יועבר שידור מיוחד מרחבת בית המשפט העליון ביום רביעי הקרוב. השידור מיועד למאות אלפי העוקבים של השניים ולעשרות אלפי חותמי העצומה הקוראת לסנקציות על היועמ"שית והשופט עמית.

"אנחנו נשדר מחוץ לאולם ג', האולם הראשי שבו יתקיים הדיון", הסביר כהן-אליה. "איך ייתכן שעתירה כה חצופה ומטורללת, לפטר שר שלא עובר טוב בעיני היועמ"שית, בכלל נדונה על ידי הרכב של תשעה שופטים? אנחנו חיים בעולמות של הזיה יוריסטוקרטית".

"אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה"

בפוסט שפרסם, קרא פרופ' כהן-אליה לציבור לעלות לירושלים ולהפגין נוכחות מחוץ למבנה בית המשפט, גם אם נאסר עליהם להיכנס פנימה. "בואו בהמוניכם כדי להבהיר לשופטים שהם לא יוכלו לברוח מאחריותם למרד שהם מחוללים כנגד ריבונות העם", כתב.

עם זאת, הוא הדגיש כי הוא קורא למגיעים שלא לנקוט באלימות ולפעול במסגרת החוק. בציניות מכוונת כלפי עמדות העבר של הייעוץ המשפטי לממשלה, הוסיף: "נפעל בהתאם להנחיות היועמ"שית, לפיהן אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי. אסור לעם ישראל בשום פנים ואופן לאפשר לטירוף הזה לקרות".