נתניהו בטקס ביד ושם: "ריסקנו את ציר הרשע - מנענו שואה נוספת"

ראש הממשלה נאם בטקס הפתיחה של יום הזיכרון לשואה ולגבורה והדגיש את המהפך מחוסר אונים בשואה לעוצמה אדירה בהווה. נתניהו התייחס למבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי": "השמדנו חלקים גדולים מתעשיית המוות של איראן – מנענו שואה נוספת"

מדינת ישראל מציינת הערב (שני) את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ובעצרת הפתיחה הממלכתית ב"יד ושם" נשא ראש הממשלה בנימין נתניהו נאום תקיף ומלא עוצמה. במוקד דבריו עמד המהפך ההיסטורי של העם היהודי – מעם נרדף וחסר הגנה למדינה חזקה המשמיעה "שאגה של עוצמה" ומכה באויביה.

"הניצולים, מנצחי השואה, זכו לראות בתקומת ישראל", פתח נתניהו את דבריו בפנייה לשורדים. "בשואה היינו חיה מוכה שהשמיעה זעקה של ייסורים – ואילו היום יש לנו מדינה חזקה מאי-פעם, שמשמיעה שאגה של עוצמה".

"ריסקנו את ציר הרשע"

נתניהו הקדיש חלק נכבד מנאומו להישגים המבצעיים של השנים האחרונות, ובמיוחד למבצעים "עם כלביא" ו"שאגת הארי" נגד איראן ושלוחותיה. "הנחתנו על משטר האימים באיראן את המכה הקשה בתולדותיו", הצהיר. "המשטר הזה חלש מאי-פעם. מרבית הנכסים הצבאיים שלו אבדו".

לדברי ראש הממשלה, ישראל פועלת בשיטתיות מזה שנתיים וחצי לריסוק 'ציר הרשע': "ברפיח, בפילדלפי, בעיר עזה, במבצע הביפרים ובסיכול רבי-המרצחים – דף, סינוואר ונסראללה". הוא הדגיש כי פעולות אלו מנעו מאיראן לממש את תוכניתה להכחיד את ישראל בטבעת אש ובנשק גרעיני.

"השמדנו חלקים גדולים מתעשיית המוות: מפעלי הגרעין, הטילים, הכטב"מים והצי הימי", אמר נתניהו. "אם לא היינו פועלים – השמות נתנז, פורדו ואיספהאן היו עלולים להיזכר לדיראון עולם ממש כמו אושוויץ וטרבלינקה. אבל אנחנו פעלנו – ועוד איך פעלנו".

הברית עם ארה"ב והביקורת על אירופה

ראש הממשלה העלה על נס את השותפות ההיסטורית עם ארצות הברית תחת ממשל טראמפ, וציין כי טייסים ישראלים ואמריקנים מגנים היום "כנף אל כנף" על המזרח התיכון והעולם החופשי. הוא שיתף בסיפורו של שורד השואה ג'ייק וקסל בן ה-101, אותו פגש במיאמי יחד עם הנשיא טראמפ, כסמל להבטחת ה"לעולם לא עוד" שמתממשת.

במקביל, מתח נתניהו ביקורת חריפה על מדינות אירופה: "אירופה נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. היא מאבדת שליטה על הזהות והערכים שלה. היא יכולה ללמוד מאיתנו את ההבחנה החדשה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען החיים".

"עם של אריות"

לסיום, פנה נתניהו ללוחמי צה"ל ושיבח את עוז רוחם. "אין אף עם אחר שהיה מצליח לחולל את המהפך הכביר משואה לתקומה", אמר. הוא חתם את נאומו בציטוט מספר דברי הימים: "גיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה... ופני אריה פניהם".

"כעם של אריות, נוסיף בעזרת השם לשאוג את שאגת הנצח: עם ישראל חי!".