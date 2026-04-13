לפיד בשיחות סגורות: "לא שולל איחוד איתו"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שוחח עם ראשי המטות שלו והפתיע כאשר לא שלל ישיבה עם 2 מועמדים פוטנציאלים בבחירות הבאות

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, פנה אל ראשי המטות שלו ואמר כי הוא לא שולל איחוד עם בנט או עם איזנקוט.

על פי הדיווח בכאן 11, אמר לפיד: "הכל אפשרי בין שלושתנו, יכול להיות שיהיה איחוד מלא או חלקי".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, לפיד השתלח בבנט ובאיזנקוט. בתחילת דבריו הוא אמר: "אנחנו היום אומרים את מה שלא אמרנו כל הזמן מתוך סולידריות למחנה, כי נמאס לנו מזה שבתמורה המחנה הלך לנו על הראש". לדבריו, הביקורת שמופנית כלפי האופוזיציה אינה הוגנת וצריכה להיות מופנית לאלו שבחרו לעזוב את הכנסת.

במהלך דבריו, לפיד מנה אחד-אחד את "הבורחים" מהמערכה. "התשובה שלנו היא באמת איפה האופוזיציה? למה אנחנו היחידים שלא ברחו?", תהה לפיד. הוא תקף את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ואמר: "בנט ברח לנו עוד לפני הבחירות והוא לא חבר כנסת".

גם השר לשעבר גדי איזנקוט לא חמק מביקורתו של לפיד: "איזנקוט ברח לנו באמצע הקדנציה. אנשים לא זוכרים את זה. קודם הוא נכנס לממשלה של נתניהו ואז הוא התפטר מהכנסת באמצע המאבק על חוק ההשתמטות בגלל שהוא לא הסתדר עם גנץ". לפיד לא פסח גם על יאיר גולן, כשהזכיר שגם הוא אינו מכהן בכנסת מהיום הראשון.

לפיד חתם את דבריו בהדגשה כי מפלגתו הייתה נוכחת בכל צומת מרכזי בכנסת: "אנחנו היינו בכל המאבקים, גם במהפכה המשטרית, גם בכספים, גם בחוק ההשתמטות, גם בוועדות, גם במליאה". לסיום שלח מסר חד למבקריו: "אם יש למישהו טענות, שיפנה אותן לאלה שנטשו את המערכה".