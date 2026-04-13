היערכות שיא: חשש בישראל ממיסקלקולציה של איראן

מערכת הביטחון נמצאת בשעות אלו ברמת דריכות גבוהה מאוד, בעקבות פקיעת האולטימטום שהציב נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לאיראנים. הפרשן הצבאי יוסי יהושע מדווח כי נכון לעכשיו המצב נשמר, אך העיניים נשואות לכל התפתחות אפשרית במרחב

"מביטים לכיוון הצד השני"

"אנחנו בדריכות, בכוננות, אנחנו מסתכלים לראות מה יהיו ההתפתחויות שם", מתאר יהושע את המתרחש בבור בקריה. לדבריו, ישראל פועלת בתיאום הדוק עם בעלת בריתה: "אנחנו שעתיים אחרי האולטימטום של טראמפ. בשלב הזה אנחנו לא מדווחים על אירועים חריגים, אבל יש סוג של מקרים ותגובות ועוקבים אחרי זה מהקריה בישראל יחד עם סנטקום (CENTCOM)"

המוקד המרכזי של המתיחות הוא איומו של טראמפ לתקוף סירות איראניות. יהושע מעריך כי האיראנים לא יעברו על כך בשתיקה: "סביר להניח שתהיה תגובה איראנית. סביר להניח שתהיה קודם כל במרחב הזה אל מול האמריקאים"

החשש האיראני ממכת מנע ישראלית

לצד האפשרות של עימות ישיר מול ארה"ב, בישראל לא פוסלים תרחיש שבו איראן תנסה לפעול גם נגדנו, מתוך חשש שצה"ל ינצל את ההזדמנות לתקיפה. "קיימת אפשרות נוספת שבה האיראנים יקבלו החלטה לא להיות מופתעים או יפחדו משני האירועים הקודמים שהיו כאן בשני המבצעים שבהם צה"ל הקדים אותם, ולכן ינסו לשגר", מסביר יהושע.

עם זאת, יהושע מדגיש כי ישראל ערוכה היטב לכל תרחיש של ירי: "אני לא יודע אם יבחרו באופציה הזאת, אבל גם אם הם יבחרו באופציה הזאת אנחנו יודעים מה היכולות שלהם. יש לנו הגנה לא רעה בכלל אפילו מצוינת ואנחנו נגיב בהתאם".

צה"ל ב"נוהל קרב"

למרות הכוננות הגבוהה, יהושע מבהיר כי בישראל מעדיפים בשלב זה לשמור על איפוק ולא להוביל להסלמה רחבה יותר. "הכוננות היא מאוד מאוד גבוהה. צה"ל בנוהל קרב לקראת חזרה ללחימה", הוא מציין אך מסייג: "זה לא אומר שזה יקרה עכשיו. אין עכשיו אינטרס ללכת למהלך הזה. אז עובדים, מביטים לכיוון הצד השני ונזהרים ממיסקולציה (טעות בחישוב)"