באיחור אופנתי: נתניהו נפרד מויקטור אורבן ומברך את ר"מ הנכנס

ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה ראשונה בתגובה לתוצאות הדרמטיות של הבחירות בהונגריה, הודה לאורבן על ידידותו ובירך את מחליפו על זכייתו

קרוב ליממה אחריה תבוסתו הדרמטית של ראש ממשלת הונגריה הוותיק, ויקטור אורבן, ראש הממשלה פרסם תגובה ראשונה ברשתות החברתיות.

נתניהו פנה ראשית אל ראש הממשלה היוצא, ויקטור אורבן, והודה לו על ידידות ארוכת ימים: "אני רוצה להביע את הערכתי העמוקה אל ידיד היקר, ראש הממשלה ויקטור אורבן. ידיד אמת של ישראל שעמד לצידנו מול רדיפה מבישה ותמך בחיילי ישראל במלחמתנו הצודקת כנגד מחבלים אכזריים. עם ישראל יזכור זאת לעד".

ואז פנה ראש הממשלה אל זוכה הבחירות, פטר מגיאר: "אני מברך את פטר מגיאר, על ניצחונו בבחירות, אני מאחל לו הצלחה בהובלת הונגריה קדימה, בזמן חיזוק הקשרים בין האומות שלנו, אני מצפה להמשך שיתוף הפעולה ההדדי בין שני עמנו".